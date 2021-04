Unser wesentlicher Lebensmittelpunkt ist unser Zuhause, welches wir individuell nach unseren persönlichen Bedürfnissen gestalten können. Es ist der Ort, an dem wir uns geborgen fühlen, Ausgleich finden und Energie tanken.

Im eigenen Außenbereich entsteht das Wohnzimmer unter freiem Himmel. So sind wir der Natur näher und können die Zeit an der frischen Luft in vollen Zügen genießen.

Die modulare Essgruppe Phoenix mit besonders pflegeleichter Sunbrella®-Air-Touch Polsterung. blaha

Pflegeleichte und wetterfeste Gartenmöbel

Gefragt sind dabei natürlich hochwertige Gartenmöbel, welche nicht nur dem eigenen Stil entsprechen, sondern auch durch Qualität, Details und Materialien überzeugen. Besonders im Trend sind heuer Gartenmöbel im Nautik-Seil-Design. Kombiniert mit Aluminium hält Nautik-Seil Wind und Wetter stand und ist ganz nebenbei auch optisch ein echter Hingucker!

Die beste Beratung und die größte Auswahl

Als langjähriges Familienunternehmen mit viel Erfahrung im Bereich Outdoor-Living legen wir besonderen Wert auf persönliche und individuelle Beratung. Auf über 10.000 m² Ausstellungsfläche zeigen wir Ihnen das weit und breit größte Angebot an Gartenmöbeln, Sonnenschirmen, Griller und allem, was dazu gehört.