Die Zeit nutzen und entsorgen.

Besonders wenn die Sonne scheint und das Wetter angenehm ist, zieht es viele Menschen in die Natur. Einige hinterlassen dort Sachen, die dort nicht hingehören. Metalldosen, Plastikverpackungen, Zigarettenschachteln oder Kaugummi werden leider von einigen einfach auf den Boden geworfen. Gerade wenn es warm und trocken ist, sind Glasflaschen und Zigarettenstummel ein großes Problem – von ihnen geht Brandgefahr aus. Aber auch die vielen anderen Dinge, die in der Natur langen, sind gefährlich. Tiere können kleine Teile mit der Nahrung aufnehmen und sich verletzen oder daran sterben.

Selbst Apfelreste, Bananen- oder Orangenschalen bleiben mehrere Wochen liegen, bevor sie verrotten: Äpfel brauchen etwa zwei bis vier Wochen, Orangen oder Bananen bereits zwei Jahre. Papier und Papierverpackungen beginnen sich nach zirka sechs Wochen zu zersetzen. Verrotten können übrigens nur Materialien, die durch Mikroorganismen abgebaut werden können – so wie Essensreste, Papier und Karton. Die restlichen Materialien zersetzen sich.

Kaugummis sind in der Regel bis zu fünf Jahre lang in der Natur zu finden. Plastiksackerl hingegen brauchen zehn bis zwanzig Jahre, bis sie zersetzt sind. Plastikflaschen aus PET sind nahezu nicht zersetzbar – in mehreren hundert Jahren werden sie also noch immer Zeugnis von heutiger Unachtsamkeit ablegen. Das Problem bei Plastik ist außerdem, dass es sich zu sogenanntem Mikroplastik – kleinen Plastikteilchen mit weniger als fünf Millimetern – zersetzt und so in den Boden und in das Grundwasser gelangt.

Zigarettenstummel und Obstschalen, die mit Pestiziden behandelt worden sind, beinhalten außerdem Giftstoffe und Chemikalien, die ebenfalls Boden und Wasser schaden. Nicht nur Tiere leiden darunter, auch in die Körper der Menschen gelangen diese Giftstoffe durch das Wasser und die Nahrungsaufnahme.

Wer also bei einem Spaziergang im Freien Müll einsammelt und ordnungsgemäß entsorgt, tut neben der Umwelt und den Tieren auch sich selbst etwas Gutes.