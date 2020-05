Die 37m lange Wasserrutsche, die Breitrutsche und eine Insel mit Kletternetz warten auf kleine und große Wasserratten! Auf der gepflegten, weitläufigen Liegewiese geht es ruhiger zu, idealer Ort zu entspannen. Auf unsere kleinen Gäste warten ein Kinderspielplatz, Tischtennis, Beachvolleyballplätze und ein Babybecken.

Action & Fun

Die Segel- und Surfschule Kreindl bietet Kurse und Verleih für Kinder und Erwachsene, für Anfänger und Fortgeschrittene.

In der geschützten Ruster Bucht finden sich ideale Paddelbedingungen sowohl für Einsteiger, als auch für geübte Paddler. Egal, ob Sie entspannende Tagestouren paddeln oder sich den letzten Schliff für herausfordernde Expeditionen holen wollen, im Paddelzentrum Rust können Sie das notwendige Wissen und Können durch individuelle Betreuung erlangen. Es wird Ihnen hochwertige Ausrüstung zur Verfügung gestellt.

Viel Spass bietet auch der Neusiedlersee

Von der Mitte des Sees hat man eine beeindruckende Aussicht von Neusiedl bis nach Ungarn. In den Sommermonaten stehen im Seebad Rust Elektro- und Tretboote bereit, um eine gemütliche Fahrt am Strandbad entlang, hinaus auf den See zu machen.

Erkunden Sie den See gemütlich per Schiff

Bei einer Schiffsrundfahrt erfahren Sie viel Interessantes von der Tier- und Pflanzenwelt des Sees vom Kapitän. Vom 1.Mai bis 30. September findet täglich um 14 Uhr eine fixe Rundfahrt statt (ausgenommen bei Schlechtwetter), in den Sommermonaten mehrmals täglich.

Die Sommersaison startet im Seebad Rust am 29. Mai 2020.

Aufgrund der aktuellen Situation müssen zur Sicherheit unserer Gäste, etwaige Schutzmassnahmen umgesetzt werden. Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweisschilder im Badebereich. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen einen angenehmen Badetag im Seebad Rust am See!