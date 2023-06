Die Teilnehmer erwarten qualvolle 650 Meter, tolle Preise, attraktive Finisher-Geschenke, mega Spaß und ein buntes Programm auf und rund um die Event Bühne am Freigelände der Sonnentherme. Beim 2. Junior Extreme Triathlon können sich alle 6-15 jährigen Hobby- & Profi-Nachwuchsathleten bei 200 Meter Rutschen, 50 Meter Schwimmen und 400 Meter Laufen messen.

650 Meter zum Extreme Champion

Der Start befindet sich am 23 Meter hohen Rutschenturm in der Speed World. Mit rasantem Tempo geht es die 200 Meter lange Rutsche Twister hinunter Richtung Erdboden, dann im Laufschritt zum Sportbecken auf die 50 Meter lange Schwimmrunde und im Anschluss auf die 400 Meter lange Laufstrecke mit Zieleinlauf bei der Event Bühne am Freigelände. Gestartet und gewertet wird in fünf Altersklassen, von U8, U10, U12, U14 bis U16, männlich und weiblich.

Infos & Anmeldungen: www.sonnentherme.at/triathlon