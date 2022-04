Ja zum burgenländischen Weg: Stärker denn je in die Zukunft

Im Rahmen einer neuen, dreiteiligen Kampagne informiert der SPÖ Landtagsklub über Themen, die den eigenständigen burgenländischen Weg für die Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen repräsentieren. Im Fokus stehen dementsprechend die weitere Umsetzung des Mindestlohns, die beste Pflege und leistbares Wohnen für die BurgenländerInnen. „Das Leben wird immer teurer. Die Sorgen für viele immer größer. Unser Auftrag ist es, Antworten auf die großen Zukunftsfragen zu finden - und das tun wir. Wir reden nicht nur, wir handeln und gehen den burgenländischen Weg bei den Themen, die wir für die Burgenländerinnen und Burgenländer umsetzen“, so LH Hans Peter Doskozil und KO Robert Hergovich, die als Startschuss der Kampagne das erste Sujet zum Thema Mindestlohn präsentierten.

Für den Kampagnenstart sei ganz bewusst das Thema Mindestlohn ausgewählt worden, so Klubobmann Hergovich. Der Mindestlohn sei angesichts der derzeitigen Teuerung mehr denn je das Gebot der Stunde. Es werde für viele immer schwieriger, mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen: „Um aus der Krise zu kommen, müssen wir aber gerade jetzt die Kaufkraft stärken. Der Mindestlohn ist der Weg aus der Krise: für die Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben und für die Wirtschaft, die davon profitiert. Ja zum Mindestlohn heißt ja zu mindestens 10 Euro netto pro Stunde. Das muss jede Arbeit wert sein.“

Während das Burgenland aktiv Maßnahmen gegen die Teuerung setze, betreibe die Bundesregierung die größte Almosenverteilungsaktion der Geschichte, die sich die Bevölkerung dann ohnehin durch Steuererhöhungen selbst finanzieren müsse, kritisierte LH Doskozil. Stattdessen brauche es einen höheren Mindestlohn, höhere Mindestsicherungssätze und eine echte Umverteilung. Die Energie- und Teuerungskrise in der Folge des Ukraine-Krieges würde auch zu einer Verschiebung der politischen Gewichte führen, so Doskozil: „Die Lösung der Krisenprobleme erfordert Empathie, daher ist jetzt die 'Zeit der Sozialdemokratie' - die im Burgenland mit dem Mindestlohn bereits die richtige Weichenstellung vorgenommen hat“.

„Ja zum Mindestlohn heißt ja zu einem gerechten Einkommen, das auch in herausfordernden Zeiten Sicherheit gibt.“ LH Doskozil

Das Burgenland habe die Zeichen der Zeit erkannt und eine Vorbild- und Vorreiterfunktion in ganz Österreich übernommen. Hergovich: „Die Zwischenbilanz zeigt, im Wirkungsbereich des Landes wurde Wort gehalten: Mehrere tausend Menschen profitieren im Landesdienst, in den Beteiligungen und in den Spitälern direkt vom Mindestlohn. Auch mehr als 130 Gemeinden im Burgenland haben den Mindestlohn für ihre Bediensteten beschlossen.“ Die Kampagne soll auch weiterer Ansporn für die Umsetzung im Privatbereich sein, so der Klubobmann: „Es ist besonders erfreulich, dass auch viele private Unternehmer aus vielen Branchen mit dem Land an einem Strang ziehen.“

„Ja zu 1.700 Euro netto Mindestlohn pro Monat: Damit hunderte Familien im Burgenland ein besseres und sichereres Leben führen können. Faire Bezahlung ist nicht nur die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben, faire Bezahlung ist der Weg aus der Krise!“ KO Hergovich

Information zur gesamten Kampagne sind ab 29. März Nachmittag online unter stärkerdennje.at abrufbar.