13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

OBERPULLENDORF Zu Besuch war man unter anderem bei der Stadtpartei Oberpullendorf rund um Bürgermeisterkandidat Nikolaus Dominkovits, der mit seinem Team zu einem Gassentratsch im Rahmen des wöchentlichen Bauernmarktes am Hauptplatz eingeladen hatte. DEUTSCHKREUTZ Bei einigen interessanten Gesprächen konnten Bürgermeisterkandidat Jürgen Hofer und sein Team weitere Ideen für Projekte und Vorhaben in Deutschkreutz sammeln. HORITSCHON Ein Arbeitsgespräch stand für die SPÖ-Bezirksmandatare mit SPÖ-Spitzenkandidat Vizebürgermeister Gerhard Petschowitsch und einem Teil seines Teams auf dem Programm. LANDSEE Der Besuch der SPÖ Ortsgruppe in Landsee war der erste Halt der fünftägigen Tour quer durch den Bezirk Oberpullendorf. Bei regem Austausch und interessanten Gesprächen wurden Zielsetzungen und Aktivitäten für die restliche Zeit bis zur Gemeinderatswahl besprochen. OBERPETERSDORF Station machte die SPÖ-Bezirkstour auch in der Großgemeinde Kobersdorf, wo man sich von der hervorragenden Arbeit überzeugte, die Andreas Tremmel und die SPÖ Kobersdorf - Oberpetersdorf - Lindgraben leisten. Auch nach der Gemeinderatswahl will das Team der SPÖ gemeinsam mit der Ortsbevölkerung den zukunftorientierten und erfolgreichen Weg weiterführen. UNTERFRAUENHAID Beim gut besuchten Gassentratsch konnten viele interessante persönliche Gespräche geführt und neue Ideen für Unterfrauenhaid gesammelt werden konnten. OBERLOISDORF Viele interessante Gespräche führten die SPÖ-Mandatare beim Burschenkirtag in Oberloisdorf. Bei einem Achterl Wein tauschte man sich dort auch mit SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Krutzler und seinem Team aus. LUTZMANNSBURG-STREBERSDORF Die SPÖ-Bezirksspitze besuchte das Team der SPÖ Lutzmannsburg-Strebersdorf rund um Bürgermeister Roman Kainrath beim Gassentratsch. STEINBERG-DÖRFL Unter dem Motto „Durchs Reden kemma d’Leit zam“, lud die SPÖ Steinberg-Dörfl zum Gassentratsch ein. Bei der Abschlussveranstaltung, dem achten Termin, waren auch Landesrat Mag. Heinrich Dorner, Nationalratsabgeordneter Christian Drobits, Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Patrick Brenner dabei. Als Location wählte man `Das Schubaschitz im Ortsteil Dörfl, da es eine eigene Geschichte hat, die viele noch nicht kannten und sich so von dem schönen Garten mit den Säulen und Tempeln überzeugen konnten. NIKITSCH Nach einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Christian Balogh und seinem Team wurde gemeinsam das neue Gemeindezentrum mit Arztpraxis besichtigt. Auch über eine mögliche Verlegung eines Zebrastreifens zur Schule wurde diskutiert. UNTERRABNITZ Im Gasthaus Leitner trafen sich die Bezirksmandatare zu einem Arbeitsgespräch im Gasthaus Leitner. Spitzenkandidat Franz Schiefer und sein breit aufgestelltes Team wollen mit zukunftsorientierten Themen ihre Gemeinde noch lebenswerter machen. PIRINGSDORF Ein gemütliches Beisammensein gab es mit dem Team rund um Bürgermeister Thomas Hauser und Ortsparteivorsitzenden Eduard Paller. LOCKENHAUS Bei einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Michael Kefeder, Langecks Ortsvorsteher Christoph Frühstück und Hammerteichs Ortsvorsteher Ernst Dorner erörterten Landesrat Heinrich Dorner und Bezirksgeschäftsführer Patrick Brenner zukünftige Projekte für die Großgemeinde Lockenhaus.

