10% Ermäßigung für Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show

In Kürze ist es so weit – die größten Musicalstars aus Österreich und Deutschland stehen bei Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show auf der Bühne: Ana Milva Gomes, Mark Seibert, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Marjan Shaki, Yngve Gasoy-Romdal, Missy May, Roberta Valentini und Tertia Botha!

Hits aus den bekanntesten Musicals aller Zeiten erzählen eine Geschichte der Liebe, in all ihren Formen und Farben. Freuen Sie sich auf zwei unvergessliche Abende mit romantischen Musicalmelodien und rasanten Welthits aus Sister Act, Moulin Rouge, Die Päpstin, Elisabeth und vielen mehr.

Die eindrucksvollen und farbenprächtigen Kreationen von Stardesigner Niko Niko versprechen viel Glitz und Glamour auf der Bühne. Durch den Abend führt niemand Geringerer als Ben Krischke als Erzähler. Die Band, bestehend aus preisgekrönten NachwuchskünstlerInnen, wird unter der musikalischen Leitung von Herbert Pichler das Publikum begeistern. Unterstützt werden die einzigartigen SolistInnen vom Chor Burgenland und einem Ensemble aus internationalen TänzerInnen. Das imposante Ambiente des Steinbruchs St. Margarethen tut das Übrige bei diesem Open-Air Spektakel.

Foto: zVg

Freundschaft ist eine Form der Liebe

Das Motto der heurigen Show ist „Mit der Kraft der Liebe“. The Grand Show feiert die unterschiedlichsten Arten der Liebe – von der Eltern-Kind Liebe bis zur Nächstenliebe. Auch Freundschaft ist eine Form der Liebe. Deswegen gibt es zum Tag der Freundschaft 10% Ermäßigung auf Tickets!

Ticketbüros:

Oeticket: https://www.oeticket.com/ +43 900 94 96 096

Wien-Ticket: https://www.wien-ticket.at/ +43 1 58885

Ticket.at: http://ticket.at/ +43 1 5888 5888

PanEvent: https://www.panevent-tickets.at/ +43 2682 65065

Mehr Details:

www.musicalstars.at

https://www.facebook.com/MusicalstarsImSteinbruch

https://www.instagram.com/musicalstars_im_steinbruch