Die St. Martins Therme & Lodge liegt am Ufer des eigenen Sees am Rande des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel und kombiniert die aufregende Atmosphäre einer Safari-Lodge mit den neuesten Wellnesseinrichtungen. So vielfältig wie das Angebot an unsere Gäste ist, so vielfältig sind auch die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Daher suchen wir genau Dich!

Was wir bieten...

WELCOME DAY: Hausführung, Nationalpark-Safari, Vorstellungsrunde, „Perspektivenwechsel“ in Form eines Übernachtungsgutscheins.

BUDDY PROGRAMM: erfahrener Lehrling als Förderer und Impulsgeber steht Dir zur Seite.

FACHTRAININGS & SEMINARE sowie die Möglichkeit, ERFAHRUNG AN ANDEREN ORTEN zu sammeln. Viele AUFSTIEGSCHANCEN direkt im Unternehmen.

LEHRLINGSABEND: Unsere Koch-, Service- & HGA-Lehrlinge zaubern ein Menü für ihre Eltern und übernehmen das komplette Service.

LEISTUNGSPRÄMIEN, freie Verpflegung und Berufskleidung, freie Nutzung der Therme, Kostenübernahme der Lehrabschlussprüfung u.v.m.!

SPASS! Neben der Arbeit kommen gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge nicht zu kurz.

Wir stehen Dir immer zur Seite!

Hier erreichst Du uns: 02172/20500 - 511

Nähere Informationen unter www.stmartins.at