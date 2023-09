Entlastung für Familien

Familien mit Kindern werden unter anderem mit dem Familienbonus Plus entlastet. Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. Eltern erhalten ihn, so lange sie für ihr Kind Familienbeihilfe beziehen.

„Sie können für jedes Ihrer Kinder, für das Ihnen oder Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner die Familienbeihilfe zusteht, den Familienbonus Plus beantragen“, informiert die Arbeiterkammer. Der Familienbonus Plus beträgt seit 2022:

166,68 Euro pro Monat – bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

54,18 Euro pro Monat – bei volljährigen Kindern

Der Familienbonus Plus kann auch mit der Partnerin bzw. dem Partner geteilt werden. Dann kann jeder 83,34 Euro bzw. 27,09 Euro pro Monat und Kind steuerlich geltend machen. Die Aufteilung des Familienbonus Plus ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn beide Partner so viel verdienen, dass sie auch Lohnsteuer in Höhe des Familienbonus Plus bezahlen.

Auch getrennt lebende Eltern können den Familienbonus Plus beantragen. Das Elternteil, bei welchem das Kind im Haushalt lebt, kann für jeden Monat, für den Familienbeihilfe bezogen wird, den Familienbonus Plus beantragen. Auch dem unterhaltszahlenden Elternteil steht der Familienbonus Plus zu – und zwar für jeden Monat, für den man Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag hat.

Der Familienbonus Plus kann allgemein entweder rückwirkend im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (ANV) oder laufend über die Lohnverrechnung beantragt werden.

Entlastungen abseits des Familienbonus Plus

Den Mehrkindzuschlag gibt es ab dem 3. Kind und für jedes weitere. Vorausgesetzt, das Familieneinkommen hat im vergangenen Kalenderjahr weniger als 55.000 Euro betragen. Der Mehrkindzuschlag betrug bis 2022 20 Euro pro Monat und wird ab 2023 jährlich angehoben. Für 2023 beträgt der Mehrkindzuschlag 21,20 Euro monatlich. Wenn das Einkommen weniger als 24.500 Euro beträgt, erhält man für bezahlte Sozialversicherungsbeträge mit der Arbeitnehmerveranlagung einen Bonus. Diese Einkommensgrenze wurde mit 2023 jährlich angehoben. Für dieses Jahr beträgt sie 25.774 Euro. Das kann zum Beispiel bei Teilzeitbeschäftigten, Lehrlingen oder Personen der Fall sein, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben.

Wer Kinder hat, für die er oder sie mehr als 6 Monate im Jahr Familienbeihilfe erhält, aber nur sehr wenig oder keine Lohnsteuer zahlt, erhält unter bestimmten Voraussetzungen den Kindermehrbetrag.

Quelle: Arbeiterkammer