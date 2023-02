Die Stadt als „Hotspot“ bei der Schaffung von Wohlstand

„Wo wird in diesem Land der Wohlstand erarbeitet?“ Dieser Frage ging Universitätsprofessor Christian Helmenstein, Chef-Ökonom der Industriellenvereinigung, im Rahmen einer Studie im Auftrag der Stadt Wiener Neustadt nach.

Die Antwort, kurz gefasst: Der Wohlstand enstehe „in Hotspots der Wohlstandsgenerierung“, so Helmenstein bei der Präsentation der Studie in den Wiener Neustädter Kasematten: „Ein solcher Wachstumsnukleus wird durch das Technopol Wiener Neustadt repräsentiert.“

Jünger und besser ausgebildet

Durch das Technopol ist der Beschäftigungsanteil in Forschung und Entwicklung 4,5 Mal höher als in Niederösterreich. Der Mix aus Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen erzeuge eine positive Dynamik am Standort.

elmenstein: „Wiener Neustadt hat eine überdurchschnittlich junge Bevölkerung, die überdurchschnittlich gut ausgebildet ist. Wir können für die nächsten zehn Jahre davon ausgehen, dass wir überdurchschnittlich gute Einkommenszuwächse beobachten können.“ Im Jahr 2017 habe die Stadt eine Brutto-Wertschöpfung von 1,95 Milliarden Euro erzielt – „das ist mehr als der Sektor Beherbergung und Gastronomie in ganz Niederösterreich“, so Helmenstein.

Der Grundstein für die gute Entwicklung sei vor 35 Jahren mit dem RIZ gelegt worden, meint ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Daraus habe sich die FH entwickelt, parallel dazu über die ecoplus das TFZ.