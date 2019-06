Am hauseigenen 8 ha großen Badesee mit kristallklarem Wasser gelegen, werden Sie auf der Summer Island erleben, dass man nicht stundenlang fliegen muss, um sich wie in einem Resort am Meer zu fühlen.

Die Südseeinsel im burgenländischen Seewinkel ist Treffpunkt für Natur- und Sonnenliebhaber, Relax-Zone für erholungssuchende Fitness- und Wassersportler, Ausgangspunkt für abenteuerliche Entdeckungsreisen in die Pflanzen- und Tierwelt der Region, Sportmeile für Bewegungshungrige und - last but not least – Treffpunkt für Freunde musikalischer und kulinarischer Genüsse an der Beach Bar und in der „Chill Out Lounge“, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Entspannen und Verweilen einlädt.

In diesen Bereichen werden Sie mit alkoholfreien Getränken, Cocktails und Long Drinks verwöhnt. Ein ganz besonderer Tipp für Sie ist der neue Sunshine Wellness Lavendel Spritz. Außerdem bieten wir Ihnen kulinarische Highlights aus der Region wie z.B. saisonale Grillspezialitäten.

Atmen Sie tief ein und genießen Sie Sonnenuntergänge vor einer einzigartigen Kulisse.