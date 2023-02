Seit 1999 veranstalten die Eisenstädter Top-Autohäuser den Eisenstädter Autofrühling. Die ARGE der Eisenstädter Top-Autohäuser repräsentieren derzeit neun Autohäuser mit insgesamt 27 Automarken. Während der Tage der offenen Türen präsentieren die Autohäuser, eine große Vielzahl an Modellneuheiten, Sondermodellen und alternativ betriebene Fahrzeugen. Angebote und ein vielfältiges Programm der einzelnen Häuser runden das Angebot des Eisenstädter Autofrühlings ab. Die Öffnungszeiten am Freitag sind von 7.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Die Autohäuser möchten auf das Angebot und die Präsenz des Autohandels, mit den Werkstätten und ihren diversen Serviceleistungen aufmerksam machen. Natürlich geht es auch um die nachhaltige Absicherung des Autostandorts Eisenstadt. Der 25. Eisenstädter Autofrühling findet durch Unterstützung von Sponsoren und Kooperationspartnern, wie der Stadtgemeinde Eisenstadt, der Wirtschaftskammer Burgenland, der Santander Consumer Bank, Sharp, der Wiener Städtischen Versicherung und der OSR Group statt. Präsentationen im Interspar Haidäckerpark und im EZE Eisenstadt unterstützen die Bewerbung für die Veranstaltung.