Die Zukunft der Kinder

Der „Tag des Kindes“ setzt sich zum Ziel, Themen wie Kinderschutz und Kinderrechte in das öffentliche Bewusstsein zu stellen. In Österreich wird dieser am 20. September gefeiert. Der diesjährige Weltkindertag steht unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“.

Aktuelle Konflikte bedrohen weltweit die Entwicklungschancen zahlreicher Kinder und Jugendlicher. In Österreich wird der Weltkindertag seit Oktober 1953 am 20. September jährlich gefeiert. Laut UNICEF ist der Weltkindertag „Anlass für Informationen, Diskussionen und Gedanken über die Situation aller Kinder dieser Welt“.

Die Idee zum Weltkindertag entstand bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Türkei führte 1920 als erstes Land einen Kindertag ein. An diesem Tag gibt es zahlreiche Mitmach-Aktionen, Feste und Veranstaltungen, um auf die Situation der Kinder und ihre Zukunft aufmerksam zu machen und um eine gerechte und lebenswerte Welt für Kinder zu schaffen. Außerdem soll dieser Tag daran erinnern, dass Kinder die Zukunft sind, welche in unserer Verantwortung liegt und dass die Bedürfnisse und Rechte von Kindern gefördert werden.