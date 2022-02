Jetzt Liebesrabatt auf euer Lieblings-Musical im Steinbruch sichern!

Nach dem großen Erfolg im August 2021 mit über 8000 Zusehern, meldet sich „Musicalstars im Steinbruch“ wieder zurück. Und das noch bunter, noch fulminanter und noch dramatischer!

Die Superstars der österreichischen und deutschen Musicalszene werden auch 2022 den burgenländischen Steinbruch St. Margarethen wieder verzaubern:

Ana Milva Gomes (Cats, Bodyguard, Sister Act, Natürlich Blond, Mamma Mia!)

(Cats, Bodyguard, Sister Act, Natürlich Blond, Mamma Mia!) Mark Seibert (Pretty Woman, Mozart!, Elisabeth, Tanz der Vampire)

(Pretty Woman, Mozart!, Elisabeth, Tanz der Vampire) Maya Hakvoort (Elisabeth, Rebecca, Love Never Dies)

(Elisabeth, Rebecca, Love Never Dies) Lukas Perman (I am from Austria, Romeo & Julia, Elisabeth, Sound of Music)

(I am from Austria, Romeo & Julia, Elisabeth, Sound of Music) Marjan Shaki (Romeo & Julia, Evita, Tanz der Vampire, Aladdin und die Wunderlampe)

(Romeo & Julia, Evita, Tanz der Vampire, Aladdin und die Wunderlampe) Yngve Gasoy-Romdal (Welturaufführung Mozart!, Jekyll and Hyde, Doktor Schiwago, Vincent Van Gogh)

(Welturaufführung Mozart!, Jekyll and Hyde, Doktor Schiwago, Vincent Van Gogh) Missy May (Blutsbrüder, Into the Woods, diverse Single Veröffentlichungen)

(Blutsbrüder, Into the Woods, diverse Single Veröffentlichungen) Tertia Botha (Bodyguard, Rock my Soul, Sister Act, Dirty Dancing, Arise)

(Bodyguard, Rock my Soul, Sister Act, Dirty Dancing, Arise) Roberta Valentini (Wicked, Shrek, Elisabeth, Ghost - Das Musical

THE GRAND SHOW findet am 26. und 27. August 2022 im atemberaubenden Ambiente des Steinbruchs in St. Margarethen statt. Das Publikum kann sich auf die größten Hits aus den bekanntesten Musicals aller Zeiten freuen: Mamma Mia, Moulin Rouge, Die Päpstin, Elisabeth und viele mehr.

Mit der Kraft der Liebe

Die als aufwändige Revue produziert Show widmet sich dem Motto „Mit der Kraft der Liebe“. Erzählt werden die Geschichten von keinem Geringeren als Ben Krischke, dessen Stimme in unzähligen TV-Formaten und Dokumentationen fasziniert.

Eingekleidet werden die Musicalstars erneut von Stardesigner Niko Niko, der bei der letztjährigen Vorstellung mit seinen vielfältigen und opulenten Roben für Begeisterung sorgte. Durch seine aufwändigen und farbenfrohen Kreationen kommt somit Hollywoods Glitz und Glamour nach St. Margarethen.

Im Jubiläumsjahr 2021 feierte der neu gegründete Chor Burgenland (ehem. Landeschor Burgenland) bei Musicalstars im Steinbruch sein großes Debut. Der vom Chorverband Burgenland gegründete Chor besteht aus Mitgliedern aller burgenländischer Chöre. Ziel ist es, neben Talente- und Nachwuchsförderung, jedes Jahr ein gemeinsames Konzertprojekt zu erarbeiten. Auch bei The Grand Show werden Vertreter dieser 83 burgenländischen Chöre wieder das einzigartige Ensemble unterstützen.

Choreographiert wird die Show vom aufstrebenden italienischen Choreographen und Tänzer Giulio Benvenuti. Unter der musikalischen Leitung von Herbert Pichler (Dirigent des Dancing Stars Orchesters) werden die Musicalstars das Publikum wieder beeindrucken.