Besonderes Hochzeitsmotto

Foto: zVg

Die sogenannte Motto-Hochzeit (oder auch Themenhochzeit) liegt derzeit voll im Trend. Wer sich von anderen Hochzeiten abheben will, für den ist ein individuelles Hochzeitsmotto ideal.

Jedoch sollte dem Hochzeitspaar bewusst sein, dass eine Themenhochzeit mehr Planung und auch Aufwand bedeutet, da alles aufeinander abgestimmt werden muss. Wichtig ist, dass das Motto eng mit dem Brautpaar verbunden ist, wie beispielsweise gemeinsame Hobbys, Songs, Farben, Stile, Interessen oder der Ort des Kennenlernens.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn möglich sind Themenhochzeiten in jeglichen Formen, wie zum Beispiel eine Country-Hochzeit, eine Mittelalter-, Wikinger- oder Ritterhochzeit, eine 80er-Hochzeit, eine Biker-Hochzeit, eine Märchenhochzeit oder beliebt sind auch Hochzeiten im Stil von Star Wars, Game of Thrones, James Bond, Disney oder Superhelden-Verfilmungen. Wenn dem Brautpaar bestimmte Tiere oder Pflanzen besonders am Herzen liegen, kann dies auch zum Thema werden. Auch die Jahreszeit kann zum individuellen Motto werden und lässt sich mit der Deko gut verbinden.

Die gesamte Feier ist somit auf das bestimmte Thema in allen Bereichen abgestimmt. Dazu gehören die Einladung, die Fotos, das Outfit, die Schue, der Dresscode für die Gäste, die Dekoration, die Hochzeitstorte, die Location sowie auch die Musikauswahl und anschließend auch die Hochzeitsreise.