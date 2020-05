47 Mitarbeiter für Ihr Haustier im Einsatz

Die Tierklinik Parndorf gibt es mittlerweile seit 2013 und hat sich von einer kleinen Klinik mit 7 Mitarbeitern zur größten Überweisungsklinik Österreichs mit über 47 Mitarbeitern entwickelt.

Um unseren hohen Anforderungen gerecht zu werden, investieren wir jedes Jahr sehr viel Zeit und finanzielle Mittel um unsere Mitarbeiter in deren Fachgebieten zu Spezialisten auszubilden und unsere Abteilungen auf höchstem Standard zu halten. Eine Abteilung der Klinik ist die Zahnmedizin.

Gesunde Zähne sind auch für Tiere wichtig

Gesunde Zähne sind bei unseren Haustieren genauso wichtig wie bei uns Menschen.

Mag. Denise Böheim und Mag. Michaela Svoboda sind langjährige Mitarbeiter der Tierklinik Parndorf und Ihre Ansprechpartner für Zahngesundheit.

Um eine opitmale Zahnbehandlung durchführen zu können, arbeiten unsere Zahntierärzte mit bester Ausstattung führender Dentalfirmen (inklusive Dentalröntgen). Außerdem werden Mag. Böheim und Mag. Svoboda durch eine eigene Anästhesistin und eine Assistentin für ihren Liebling unterstützt, um den Eingriff möglichst sicher durchzuführen.

Vereinbaren Sie einen Termin zur Vorsorge

Um sich ein genaues Bild über den aktuellen Zahnstatus machen zu können, bitten wir Sie sich einen Termin zur Voruntersuchung bei unseren Zahnspezialistinnen zu vereinbaren. Dabei können wir das genaue Vorgehen durchbesprechen, den Eingriff mit Ihnen planen und mögliche Fragen von Ihrer Seite beantworten.

Tierklinik Parndorf

Heidehofweg 4

7111 Parndorf

02166/22 727

24h Notruf 0664/ 306 55 05

office@tierklinik-parndorf.at

www.tierklinik-parndorf.at

