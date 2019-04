Der Ort, der im Herbst 2018 zum „Schönsten Platz des Burgenlandes“ gewählt wurde (Voting der ORF.Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“) ist seit vielen Jahren ein kulturhistorischer, touristischer, künstlerischer und handwerklicher Fixpunkt in dieser Region.

Über 30 Gebäude aus den bodenständigen Materialien Holz, Lehm, Stroh wurden in verschiedenen burgenländischen Orten abgetragen und am Gerersdorfer Riegelberg wieder errichtet. Die zum Teil strohgedeckten Wohnhäuser und Werkstätten, Presshäuser und Kellerstöckl, Speicher, Stadel und andere Gebäude beherbergen eine Fülle bodenständiger Gebrauchsgegenstände und Gerätschaften, die einen umfassenden Einblick in die vergangene bäuerliche Arbeits- und Lebenswelt Pannoniens bieten.

Gerhard Kisser

2019 wurde das Museum um eine Drechslerei mit historischen Arbeitsgeräten erweitert.

Die gemütliche Stadel-Schank sorgt für das leibliche Wohl der Gäste und lädt zum Verweilen ein, während sich die Kinder am Kinderspielplatz vergnügen können.