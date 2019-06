Die Erfolge der bekannten österreichischen Band sprechen für sich.

Mit ihren Single-Hits wie “Küss die Hand, schöne Frau”, “Ba-Ba-Banküberfall”, “Ding Dong”, “Samurai” und “An der Copacabana” mischten sie in den 80er und 90er Jahren die deutschsprachige Musikszene auf und feierten fulminante Erfolge. 2019 nimmt die Verunsicherung nun Abschied von ihrem Bühnenleben. Was gut begann soll würdig enden - dazu gehört auch, mehr als nur die schönsten Hits und Klassiker der Verunsicherung zu präsentieren. Die Zuschauer erwartet ein kurzweiliges Programm mit Allem was die Satiriker zu bieten haben. Unterhaltsame und emotionale Rückblicke in alte Tage sowie ausgewählte Kostproben des neuen, letzten Albums werden Liebhaber von Kabarett, Rock, Pop und Sämtlichem was dazwischen liegt begeistern.

Seien Sie dabei und freuen Sie sich auf ein wunderbares Konzerterlebnis, am 04.08.2019.

Tickets erhältlich in der Konditorei Ulreich Pinkafeld, Thermenkonditorei Fürstenfeld, im Onlineshop „www.konditorei-ulreich.shop“ und bei allen oeticket Vorverkaufsstellen.