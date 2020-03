Wer sein Fahrrad im Keller oder in der Wohnung verstaut hat, muss sich um Verschleiß grundsätzlich keine Sorgen machen. Dennoch lohnt sich ein Check wichtiger Komponenten:

Reifen: Nach dem Aufpumpen sollte man den Mantel auf Beschädigungen prüfen. Ist er brüchig, sollten Mantel und Schlauch gemeinsam getauscht werden.

Antriebskomponenten: Kette, Pedale, Schaltung und Zahnkränze sollten laufend gepflegt werden. Der Einsatz von Öl sorgt für längere Lebensdauer und höheren Fahrkomfort.

Bremsen: Druckpunkt überprüfen – die Bremsklötze müssen ausreichend dick sein und satt auf der Felge aufliegen. Sieht man bei den Bremsklötzen keine Rillen mehr, sind sie abgefahren und sollten getauscht werden. Die korrekte Einstellung kann man in Fachwerkstätten oder am ÖAMTCStützpunkt vornehmen lassen.

Beleuchtung: Jedes Fahrrad, das bei Dämmerung, Dunkelheit oder Nebel unterwegs ist, muss ordnungsgemäß beleuchtet sein.

zVg

Mein Tipp: Eine jährliche Überprüfung dient auch der Werterhaltung Ihres Fahrrads. Unterstützung gibt es für Mitglieder des ÖAMTC übrigens auch direkt am Stützpunkt in Form von kostenlosen Fahrrad-Checks. Bei Fragen rund um Heckträger und Co. für den nächsten Urlaub mit dem Drahtesel helfen die Gelben Engel ebenfalls weiter.