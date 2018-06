Der Schulschluss rückt immer näher und schon bald stehen die Sommerferien vor der Tür. Auch im Planet Lollipop gibt es wieder jede Menge Spaß & Action während der Sommermonate.

Auf über 500m² können sich die Kids nach Lust und Laune austoben, in der Kreativecke malen und basteln oder den riesigen Indoor-Spielplatz mit Rutsche und Bällebad erkunden, während Mama & Papa entspannt shoppen gehen.

Auch zur WM warten coole Aktivitäten wie Flaggen-Malen und Co darauf, entdeckt zu werden.

Außerdem können junge Talente beim Musical-Workshop am 23. und 24. Juli von 10:00-13:00 Uhr ihr Talent unter Beweis stellen. In Kooperation mit dem Kreativzentrum „Der Kreisel“ erhalten die Kinder erste Einblicke in die Welt des Musicals und erarbeiten gemeinsam eine Performance. Diese wird beim großen Auftritt am 24. Juli um 13:30 Uhr am Eventplatz dem Publikum präsentiert.

Mit diesem vielfältigen Programm im FISCHAPARK hat Langeweile während der Sommerferien keine Chance!

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do 09:00 - 19:00 Uhr

Fr 09:00 - 19:30 Uhr

Sa 09:00- 18:00 Uhr

Tel.: 02622 / 25 101 - 200

planet-lollipop@fischapark.at

www.fischapark.at