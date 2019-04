Verena Kröss-Illmer ist bereits seit 2 Jahren SUPPORT Coach und ab April 2019 verantwortlich für die beiden Einzugsgebiete Güssing und Jennersdorf. Die ausgewiesene Tierliebhaberin ist einer jener Menschen, denen man nur das Beste zutraut. Zugewandt, aufmerksam und immer präsent, spricht sie mit ihrem Gegenüber. Das macht sie in ihrem Beruf auch so erfolgreich. Ausgebildet als Diplom Coach und Diplom Krankenschwester bringt sie das bestmögliche Handwerkszeug mit. „Mein Vorteil ist, dass ich auch mobile Beratung anbieten kann. Das heißt, wenn eine Person nicht die Möglichkeit hat, zu mir zu kommen, komme ich auch gerne nach Hause.“ Aus- und Weiterbildung sind der bodenständigen Wahl-Burgenländerin und Mutter von 4 Kindern besonders wichtig. So kann sie auch ihre Methoden ständig erweitern und das tun, was sie am besten kann: Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen professionell zu begleiten: „Gerade in schwierigen Phasen ist es ganz wichtig, den Blick auf die eigenen Stärken zu lenken und sich nicht auf das Schlechte zu konzentrieren. Das macht gutes Coaching für mich aus.“

Wenn Sie sich über die Möglichkeiten des kostenlosen ÖZIV SUPPORT Coachings für sich, Angehörige oder Freunde informieren wollen, dann kommen Sie am 11. April zu unserem Tag der offenen Tür! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung, entweder telefonisch unter 0699 15660 701 oder per Mail an birgit.stacherl@oziv.org.