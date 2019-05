Am Mittwoch, dem 29. Mai ist es wieder soweit – ganz Oberwart feiert die traditionelle Lange Einkaufsnacht. Das eo Einkaufszentrum Oberwart hat wieder bis 22 Uhr geöffnet und begeistert mit zahlreichen tollen Angeboten und einem spektakulärem Rahmenprogramm. Ein kostenloser Shuttlebus ermöglicht gemütliches Bummeln und Shoppen im eo sowie in den Geschäften der Innenstadt (Busshuttle im 20 Minuten Takt zwischen Inform, Parkplatz, Innenstadt – Bushaltestelle Schulgasse/Badgasse – und dem eo von 17:20 – 23:25 Uhr).

Im eo Einkaufszentrum Oberwart warten wieder zahlreiche Highlights: So verwandelt sich die Piazza von 16 bis 21 Uhr in ein großes Casino! Bei Casinos Austria on Tour können Sie Ihr Glück beim American-Roulette-Teppich und/oder Black-Jack Tisch versuchen und Top-Preise gewinnen (Teilnahme ab 18 Jahren)! Für alle Neueinsteiger gibt es eine Spielerklärung durch professionelle Croupiers. Egal wie sich das Glück entscheidet: Spaß und Vergnügen stehen hier an erster Stelle.

Musikalisch umrahmt wird das Event von Oberwart3, die für das nötige Flair bei den Spieltischen von Casinos Austria sorgen. Zudem shoppt es sich mit gutem Sound gleich noch beschwingter.

Auch für die jüngsten Gäste gibt es Spiel, Spaß und Action: Clown Shortiny verzaubert um 17 und 19 Uhr im Kinder Burgenland mit seinen Zaubershows, zusätzlich wird ganztägiges Kinderschminken angeboten. Im Außenbereich stehen ein Karussell und eine gratis Hüpfburg bereit.

Feinschmecker werden bestimmt beim Süßwarenstand „Süßes Paradies“ fündig. Zusätzlich wird ab 16 Uhr eine Popcornmaschine auf Hochtouren laufen und eine Portion gratis Popcorn nach der anderen produzieren (solange der Vorrat reicht).

Alle weiteren Informationen unter: eo.at