Mit MailStore Server können Unternehmen alle Vorteile moderner E-Mail-Archivierung einfach und sicher für sich nutzbar machen. Dazu legt MailStore Server perfekte Kopien aller E-Mails in einem zentralen Archiv ab und stellt so die Sicherheit und Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch über viele Jahre hinweg sicher. Anwender können weiterhin, beispielsweise über eine nahtlose Integration in Microsoft Outlook, auf ihre E-Mails zugreifen und diese extrem schnell durchsuchen.



Ihre Vorteile:

Zuverlässige Erfüllung aller relevanten rechtlichen Anforderungen

Hilfe bei der Einhaltung der EU-DSGVO

Schnelle Suche über E-Mails und Dateianhänge

Schutz vor Datenverlusten

Entlastung von E-Mail-Servern

Reduzierung des Speicherbedarfs um bis zu 70%

Vereinfachung von Backup und Restore

Unabhängigkeit von PST-Dateien

Abschaffung von Postfachbegrenzungen

Unterstützte E-Mail Systeme:

Exchange Server 2003¹, 2007¹, 2010, 2013, 2016 und 2019

Microsoft Office 365

G Suite

Alle IMAP- oder POP3- kompatiblen E-Mail-Server

MDaemon, IceWarp und Kerio Connect

PST, EML und andere Dateiformate

E-Mail-Clients wie Microsoft Outlook

Neue Plattform MDM Samsung Knox Manage

Ab 27.10.2018 ersetzt Samsung Knox Manage die Samsung Knox Premium Lizenz



Bestandskunden können bis März 2019 kostenlos auf die Samsung Knox Manage Lizenz umsteigen.

Die Samsung Knox Premium Lizenz läuft mit Juni 2020 aus. Ab 31.12.2018 können nur mehr Samsung Knox Manage Lizenzen gekauft werden.

Es erwarten Sie viele neue Features und eine noch leichtere Bedienbarkeit im Portal.

Aufgrund der neuen DSGVO ist es wichtig Ihre Firmengeräte zu verwalten. Mit Samsung Knox Manage können Sie die Geräte im Portal mit vielfältigen Richtlinien versehen, unter anderem eine Bildschirmsperre mit Eingabe eines 4-stelligen Codes. Ihr Vorteil? Lästiges Überprüfen der Mitarbeiter, ob die Bildschirmsperre eingestellt ist, gehört der Vergangenheit an. Wurde die Richtlinie einmal im Portal eingestellt, greift diese auf alle Geräte und kann vom Mitarbeiter selbst nicht mehr ausgeschaltet werden.

Wann braucht man ein Mobile Device Management im Einsatz? Sobald sich personenbezogene Daten, wie Adresse, Rufnummer oder E-Mails auf dem Endgerät befinden, müssen diese besonders gesichert werden. Im Fall von Verlust oder Diebstahl kann der Unternehmer bis zu 4% privat haften, je nach Grad der Fahrlässigkeit.

Ihre Vorteile bei Samsung Knox Manage:

Richtlinie werden über das Portal eingerichtet und aktualisieren sich am Gerät automatisch

Fernsteuerung über das Portal z.B. Gerät zurücksetzen, Löschung aller Daten

Remote Support auf den Geräten – über das Portal kann auf das Gerät direkt zugegriffen werden

DSGVO-konforme Einrichtung der Firmengeräte

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem busycomm Team

