Die täglichen Kommunikationsprozesse in Unternehmen werden komplexer und erfordern daher eine höhere Flexibilität als noch vor einigen Jahren. Wir kümmern uns um Ihre EDV-Landschaft, sorgen für problemlose Abläufe und bringen Ihre IT auf den neuesten Stand. Durch eine kompetente Netzwerkbetreuung kommt es zu weniger Ausfällen und Störungsmeldungen, da wir schon vorab reagieren können, z. B. durch automatisierte Prozessüberwachungen (Remote Monitoring). Die EDV ist ein wesentlicher Aspekt, wenn es darum geht, interne Prozesse zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern. Damit sich unsere Kunden ganz ihrem Business widmen können, bieten wir eine umfangreiche Netzwerkbetreuung an, die komplett auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist – von der Planung über die Installation bis hin zu internen Schulungen für die Mitarbeiter.

Bei Cloud Servern muss keine Hardware gekauft werden. Diese kann im Rechenzentrum angemietet werden.

Auftretende Hardwareprobleme können über das Monitoring schon sehr früh bemerkt, lokalisiert und behoben werden. Ein Team aus erfahrenen Spezialisten ist immer vor Ort.

Die Anschaffung ist nicht mit hohen Kosten verbunden, da die Hardware nicht extra gekauft werden muss. Wenn es notwendig ist und Sie weitere Ressourcen brauchen, sind diese sofort verfügbar.

Wir bieten Leistungen an wie VPN-Lösungen und Firewalling bzw. auch ein komplettes Outsourcing der IT in ein TIER III Rechenzentrum.

Sicher, leistungsfähig und immer verfügbar

Wir sind Ihr EDV-Partner und kümmern uns um die Sicherheit, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit Ihres Netzwerkes. In vielen Unternehmen ist es heutzutage üblich, dass Mitarbeiter Firmendaten von jedem Endgerät und standortunabhängig abrufen können. Der Umgang mit sensiblen firmeninternen Daten erfordert spezielle Anforderungen und Sicherheitsrichtlinien. Wir bieten Leistungen an, die bei höchster IT-Security Ihre täglichen Arbeitsabläufe optimieren können. Mit verschiedenen Backup-Lösungen werden Ihre Daten zusätzlich gesichert und können wiederhergestellt werden, wenn diese beschädigt oder irrtümlich gelöscht werden. Durch spezielle Server-Client-Anwendungen können Sie Ressourcen sparen und die Daten zentral verwalten. Mit verbesserten Prozessen und regelmäßigen Wartungen steigern Sie die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit Ihres Netzwerkes.

Ihre Vorteile im Überblick

EDV-Planung, Konfiguration und Installation

Eigene Hotline bei Störungen und Problemen

Netzwerk- und Serveradministration vor Ort bzw. über Fernwartung

Täglicher Support zu unseren Öffnungszeiten und darüber hinaus möglich

Automatisierte Prozessüberwachungen minimieren Störungsmeldungen und Ausfälle

Hohe IT-Security für Ihre Daten

Hardware- und Softwarelösungen speziell für Ihren Bedarf

Integration und Anpassung verschiedener Systeme

Umfassende EDV-Beratung für Ihre Anforderung

Ihr Service von busycomm

Wir von busycomm sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Kommunikationsprozesse geht. Wir beraten Kunden in der Region, kümmern uns um die IT-Betreuung und entwickeln passende Lösungen für Ihren Bedarf – wir bilden Geschäftsprozesse in der IT ab und reduzieren so Ihren Arbeitsaufwand.

