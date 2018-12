In Oberwart findet zwischen 20. und 23. Dezember wieder der traditionelle Christkindlmarkt statt. Der Kulturpark mitten in Oberwart verwandelt sich in eine vorweihnachtliche Welt, wo Kinder und Eltern sich auf das kommende Weihnachten einstimmen. Während die Eltern gemütlich durch den Christkindlmarkt schlendern, vertreiben sich die Kinder die Zeit mit Ponyreiten, Bummelzugfahrten oder in der Bastelstube.

zVg

Infos:

Tourismus- und Kulturverein der Stadtgemeinde Oberwart

Reinhard Kracher, 0664/261 8242

E-Mail: sternschnuppe@aon.at

Die Highlights in der Vorweihnachtszeit

Mittwoch, 5.12., 17.00 Uhr

NIKOLOFEIER „Zünde ein Licht an“ Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten an alle Kinder

Musikalische Umrahmung - Volksschule Oberwart

Donnerstag, 20.12., 17.00 Uhr (ab 15.00 Uhr geöffnet)

EINZUG DES CHRISTKINDES mit musikalischer Begleitung der Kinder des städtischen Kindergartens und der Volksschule Oberwart

Freitag, 21.12., 17.00 Uhr (ab 15.00 Uhr geöffnet)

MANUEL EBERHART mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik

Öffnungszeiten:

15.00 Uhr - bis 20.00 Uhr

Samstag, Sonntag ab 14.00 Uhr

Samstag, 22.12. (ab 14.00 Uhr geöffnet) 15.00 Uhr - 16.00 Uhr

ORF Friedenslicht zum abholen 17.00 Uhr - 18.00 Uhr

SEBASTIAN TALLIAN - Live mit seinem Weihnachtsprogramm

Sonntag, 23.12. (ab 14.00 Uhr geöffnet)

15.00 Uhr KINDER-ZAUBERSHOW

16.00 Uhr KRIPPENSPIEL

17.00 Uhr NIKI KRACHER mit ihren schönsten Weihnachtsliedern

www.nikikracher.at