Lassen Sie diesen Schlamm anwenden und beobachten Sie die wundersame Effekte

Wirkungen des einzigartigen Schlamms aus Piešťany kennen Menschen fast in der ganzen Welt. Die heilende Wirkung des Schlamms auf kranken Körper geht nicht nur auf Jahrhunderte währende Erfahrungen von Ärzten und positive Heilergebnisse bei Rheumapatienten, sondern auch auf ambitionierte Forschungsergebnisse zurück.

zVg Piestany

Wie entsteht der Heilschlamm (das Wunder aus Piešťany)?

Das einzigartige lebendige Ökosystem des Schwefelschlamms entsteht in einem Nebenarm des Flusses Váh (Waag) dank geothermalen und biologischen Einflüssen. Nachdem der Schlamm aus dem Waag gefördert wird, wird er in besonderen Bassins gelagert, wo er mindestens ein Jahr reift. Um die Schlammmischung so weit wie möglich mit Mineralstoffen anzureichern, wird den Bassins ständig das schwefelhaltige Thermalwasser aus Quellen mit der Temperatur bis zu 67 Grad Celsius zugeführt.

zVg Piestany

Welche Wirkungen hat der schwefelhaltige Schlamm?

Durch die Anwendung des Schlamms werden Gelenkschwellungen und Muskelspannung reduziert, Entzündungen und Schmerzen von Gelenken und Muskeln unterdrückt und die Beweglichkeit und Ernährung von Gelenkknorpeln verbessert. Chemische Substanzen aus dem schwefelhaltigen Schlamm dringen über die Haut in Sehnen, Knorpel und Gelenke ein.

Der Schlamm wird zur Behandlung der Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Rheumatismus verwendet. Er ist bekannt für seine Wirkungen gegen Entzündungen und dient auch zur Regeneration.

Positive Wirkungen des Schlamms aus Piešťany sind auch bei Behandlung einiger Hauterkrankungen sichtbar, insbesondere bei Prozeduren, bei denen sich Schlammprozeduren mit Bad im schwefelhaltigen Thermalwasser abwechseln.

zVg Piestany

Wer hat heilenden Schlamm entdeckt?

Laut einer Legende wurden wohltuende Wirkungen des Schlamms von einem Pfau entdeckt, der im Schlamm seinen kranken Fuß geheilt hat. Bereits in der Vergangenheit wurden von Menschen die einzigartigen Wirkungen des Thermalschlamms bewundert. Bei einigen Erkrankungen wurde es von Ärzten empfohlen, Schlamm auf den Körper aufzutragen, und zwar bereits im 16. Jahrhundert.

Heilender Naturschatz

zVg Piestany

Zu den wichtigsten Naturheilmitteln im Kurort Piešťany gehört neben dem schwefelhaltigen Schlamm das thermale Mineralwasser. Es entspringt in der Tiefe von ca. 2000 Metern, hat die Temperatur von 67 Grad Celsius und enthält ca. 1400 mg/l Mineralstoffe und freie Gase - Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid. Daher ist das Wasser geeignet für die Behandlung der Erkrankungen des Bewegungsapparates, der neurologischen Erkrankungen, der Hauterkrankungen oder als Zusatztherapie bei der Behandlung von Osteoporose und Gicht.

Sonderangebot für Sie

Komplexer Kuraufenthalt - Sonderangebot bis 31.12.2018

Buchen Sie jetzt Ihren Komplexer Kuraufenthalt für min. 7 Nächte und bekommen Sie einen 10% Rabatt auf Ihren Aufenthalt, oder bleiben Sie für min. 14 Nächte und bekommen Sie einen Rabatt 15% Rabatt auf Ihren Aufenthalt. Gültig bis 12.1.2019.

7 Nächte pro Person im DZ inklusive Vollpension, ärztliche Untersuchungen, medizinischer Abschluss Bericht freie Benutzung des Pool- und Wellnessbereichs, freier Zugang zum Premier Fitness Club, gratis Gesundheitskurse (Aqua Jogging, Wasser-Aerobic, Rückentraining, Nordic Walking, Yoga, u.v.m), gratis W-LAN

HIGHLIGHT: 24 Anwendungen pro Woche

Im 3* Hotel ab € 498 pro Person pro 7 Nächte

Im 4* Hotel ab € 649 pro Person pro 7 Nächte

Im 5* Hotel ab € 1008 pro Person pro 7 Nächte