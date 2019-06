Um 19.00 Uhr wird Manuel Eberhardt - Sie wissen schon, der mit der Steirischen - dem Publikum so richtig einheizen.

Danach wird der typische Oberkrainersound in diesem weiblichen Power-Quintett komplett neu definiert -> die Ladykryner - Hier macht das Zuhören und Zusehen definitiv Spaß!

Seit über 30 Jahren stehen die NOCKIS bereits auf der Bühne. Mehr als 30 Jahre gewachsene und gesammelte Erfahrungen im Live-Bereich. Die ‚Nockis‘ – wie sie von ihren Fans gerufen werden – haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Stufe für Stufe sind sie die Erfolgsleiter emporgestiegen, haben alle Ebenen des Musikantenlebens bravourös gemeistert und sind heute eine stabile Größe wenn es darum geht, für die Freunde des Schlagers eine unvergessliche Party auf die Bühne zu zaubern.

Es gehört gesehen, wie das Publikum auf Friedl Würcher reagiert und es gehört miterlebt, wie sich der Bogen der Unterhaltung in all seinen Facetten spannt. Für eine perfekte Show sind die Nockis gut gerüstet. Ein dichtes Klangbild, eine Dramaturgie, die das Konzert in Schwung hält und das technische Equipment, welches keine Wünsche offen lässt. Das alles ergibt ein Ganzes.

Seien Sie dabei bei einer traumhaften Schlagernacht am Freitag, 21.06.2019 in Pinkafeld.

Tickets erhältlich in der Konditorei Ulreich Pinkafeld, Thermenkonditorei Fürstenfeld, im Onlineshop „www.konditorei-ulreich.shop“ und bei allen oeticket Vorverkaufsstellen.