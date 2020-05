Die ASKÖ veranstaltet auch heuer wieder burgenlandweit Schwimmkurse mit dem bekannten Fit-Frosch „Hopsi Hopper“, um Kindern so früh wie möglich durch qualifizierte Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern die ersten Tempi zu vermitteln.

Davon profitieren aber nicht nur die Kinder, die sich nach den Kursen sicherer im Element Wasser bewegen, sondern auch die Eltern, die dadurch eine entspannte Zeit in den burgenländischen Freibädern und an den zahlreichen Seen des Landes verbringen können. Eine Anmeldung ist unbedingt online unter www.askoe-burgenland.at erforderlich.

Die ASKÖ Schwimmkurse für Kinder (ab 4 Jahren) bestehen aus fünf Einheiten á 40 Minuten und finden von Montag bis Freitag bei jedem Wetter statt.

ASKÖ-Schwimmkurstermine im Bezirk Neusiedl am See:

Neudorf von 27. bis 31. Juli ab 10 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene