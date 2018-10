Seit 400 Jahren suchen Menschen nach diesen Quellen .

Das heilende Thermalwasser findet man in vielen Freibädern, welche zur Zeit einen großen Aufschwung erleben, oder in klassischen Kurorten, wobei das Heilbad Piešťany sicher zu den führenden Kurorten der Slowakei zählt. In den international bekannten Thermen sind die unikate heilende Kurbehandlungen mit allen Annehmlichkeiten der drei- vier- und fünf-Sterne Hotels in wunderschöner Natur gelegen, verbunden.