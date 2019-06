Bei den STEP Ferienkursen erfolgt der Unterricht in Kleinstgruppen durch erfahrene, engagierte Pädagoginnen und Pädagogen. „Dadurch gewährleisten wir eine sehr individuelle Lernunterstützung und können optimal auf die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen“, erklärt Geschäftsführerin Andrea Liebmann. „Außerdem herrscht bei uns eine sehr freundschaftliche und entspannte Atmosphäre, denn nur wenn das Lernumfeld passt, klappt es mit der Nachhilfe!“, ergänzt Liebmann. Die Kurse werden für alle Schulstufen und alle Schultypen angeboten.

Sommer-HTL und Jugend-Fußballcamp

zVg STEP

Bei der STEP Sommer-HTL können die Jugendlichen in den Werkstätten, im Bauhof und im Computerlabor der HTL Pinkafeld ihre Talente erproben. Auf Wunsch können die Jugendlichen auch an einem abwechslungsreichen Schnuppertag in der HLW Pinkafeld teilnehmen. Beim STEP Jugend Fußballcamp trainieren die Mädchen und Burschen eine Woche lang mit erfahrenen Trainern Koordination, Technik und Spielzüge. An den Nachmittagen wird bei beiden Camps ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten. Für das Mittagessen und Erfrischungen zwischendurch ist gesorgt.