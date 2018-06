In den ersten Wochen der Ferien solltest du dich erholen und abschalten. Ab und zu Vokabel zu wiederholen, ein wenig zu lesen oder den Prüfungsstoff zu ordnen, ist empfehlenswert.

Dann starte mit frischem Schwung in die Lernphase. Auch dabei ist es wichtig, dass du dir die Zeit gut einteilst. Am besten, du lernst am Vormittag zwei oder drei Stunden lang, lässt es dir am Nachmittag im Schwimmbad, beim Sport oder wo auch immer gut gehen und nützt den Abend, um nochmals eine Stunde lang zu wiederholen.

Die letzte Woche vor der Prüfung sollte primär der Wiederholung dienen. Wichtig ist, dass du die Prüfungssituation einige Male durchspielst und dich mental vorbereitest. Dabei unterstützen dich persönliche Mantras ( Ich schaffe die Prüfung! Ich kann alles und bin sicher! oder ein anderer Kraftsatz) , Atemübungen,ausreichend Schlaf und sportliche Fitness.

Und natürlich WIR von der Schülerhilfe mit unseren speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Kursen.