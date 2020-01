Die burgenländische KS-Gruppe ist in der Region bereits seit vielen Jahren eine bekannte Größe, wenn es um Steuerberatung und die Beratung von Kommunen geht. Durch den Zusammenschluss mit dem international tätigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO konnte sie ihr Dienstleistungsangebot stark erweitern.

Starkes Netzwerk in ganz Österreich

BDO_Vanessa Hartmann-Gnong Die beiden Partner und Geschäftsführer Andreas Schlögl (links) und Günter Toth freuen sich über die Fusion mit BDO Österreich und erweitern somit das Beratungsangebot.

„Die KS-Gruppe ist ein familiäres Unternehmen: Viele unserer Kundinnen und Kunden begleiten wir schon seit Jahren – darauf sind wir sehr stolz“, so Günter Toth, Partner und Geschäftsführer. „Besonders wichtig ist es uns, sie auch in Zukunft und durch alle Lebenslagen begleiten zu können. Dabei unterstützen uns nun die über 800 BDO Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich sowie ein starkes Netzwerk in derzeit 167 Ländern weltweit.“

Umfassende Beratung u.a. im Steuerbereich



Andreas Schlögl, ebenfalls Partner und Geschäftsführer, ergänzt: „Durch den Zusammenschluss mit BDO können wir nun ein sehr breites Beratungsangebot anbieten, z.B. auch im Cyber Security Bereich. An der persönlichen Bindung zu unseren Kundinnen und Kunden wird sich dadurch aber natürlich nichts ändern.“ (Werbung)