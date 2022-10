Der Martini-Kirtag ist zurück!

Haben Sie es nicht auch vermisst? Die Klänge der Blasmusik am Martini-Festplatz und dazu ein Rundum-Verwöhnpaket mit pannonischen Schmankerln von mehr als 20 Verkaufsständen. Ein Glas Wein in der einen und ein Stanitzel Maroni in der anderen Hand: So wird der Kirchen- und Landespatron in Markt St. Martin gefeiert. Gründe zum Feiern gibt es heuer besonders viele. Im Jahr 1222 – also genau vor 800 Jahren – wird Markt St. Martin erstmals urkundlich erwähnt. In diesen 800 Jahren ist Markt St. Martin stets ein Ort gewesen, wo Tradition und Gastfreundschaft großgeschrieben werden. Im Sinne unserer Vorfahren wollen wir deshalb gemeinsam mit Ihnen – unseren geschätzten Besucherinnen und Besuchern – den heurigen Martini-Kirtag am 11.11. feiern. Das Programm kann sich sehen lassen: Ganz im Sinne des Heiligen Martin teilen wir Kulinarik, Musik, Kultur und viel Freude und Spaß mit unseren Besuchern.

Das Programm rund um Martini

Das Programm des Martinivereins Markt St. Martin erstreckt sich auch heuer wieder über mehrere Tage im November und findet seinen Höhepunkt am 11.11:

Zwischen 1. und 11.11. laden die Gastwirte der Gemeinde, der Gasthof Muschitz in Markt St. Martin, das Gasthaus „Zur Schlossruine“ in Landsee und das Restaurant „Mittelstation“ in Markt St. Martin zum traditionellen Ganslessen und natürlich auch zu weiteren herbstlichen Schmankerln.

Die Freunde von Polka, Walzer und ausgelassener Stimmung kommen am 5.11. auf ihre Kosten. Da wird beim St. Martiner Burschenkirtag bis in die frühen Morgenstunden zur Unterhaltungsmusik der „Moonlight Music“ im Gasthof Muschitz getanzt und gefeiert.

Kultur-Highlights – Führungen in Landsee: Auch dieses Jahr bieten wir wieder die einmalige Gelegenheit, eine geführte Erkundungstour durch Landsee zu machen. Sie besichtigen das Haus der bekannten Mundartdichterin Mida Huber und hören Mundartgedichte. Ein Spaziergang führt Sie zur Burgruine Landsee, der ehemals größten Burganlage Mitteleuropas, wo Sie mit einem tollen Ausblick über den Naturpark Landseer Berge belohnt werden (Anmeldung erforderlich).

MARTINIKIRTAG am 11.11. Musik und Unterhaltung

Haben Sie den Heiligen Martin schon mal getroffen? Wahrscheinlich nicht. Zugegeben, wir auch nicht. Eröffnen wird den Martini-Kirtag aber trotzdem der Heilige Martin hoch zu Ross – wenn auch nicht der echte. Echt singen werden aber die Kinder des Kindergartens bei der Eröffnung und echt spielen die Musikformation „11er Blech“ beim Frühschoppen. Der Martini-Kirtag beginnt aber schon viel früher – nämlich ab 9:30 Uhr beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit anschließender Segnung der 800 Jahre Skulptur. Am Nachmittag gibt es hohen Besuch: Die „Original Hoch- und Deutschmeister“ sind erstmals dabei. Typisch burgenländisch wird es bei den Auftritten der Volkstanzgruppe Deutschkreutz und der „Gsaungsbriada“. Die „Schürzenträger“ spielen beim Dämmerschoppen auf – für die jüngeren Gäste gibt es ein eigenes Disco-Zelt.

Kinderprogramm und kulinarische Genüsse

Der Kasperl kommt zweimal vorbei, in der Hüpfburg können kostenlos Purzelbäume geschlagen werden und im Pfarrheim wird am Kindererlebnisstand des Naturparks Landseer Berge gebastelt. Die zahlreichen Verkaufsstände bieten Köstlichkeiten für alle Geschmäcker. Dazu gibt es erlesene Weine aus dem Blaufränkischland, hausgemachte Schnäpse und wärmende Heißgetränke. Wie jedes Jahr verkauft der Martiniverein auch heuer wieder Gewinnlose. Bei der großen Schlussverlosung winken Preise im Wert von insgesamt 4.000 Euro. Alle Details zum Programm gibt es auf der Martini-Website: www.martinikirtag.at