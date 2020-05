Seit 45 Jahren prägt das heutige Gebäude der Raiffeisenbank Burgenland Mitte das Stadtbild im Zentrum von Oberpullendorf mit und ist seit der Errichtung in den Jahren 1974/75 in seiner Bausubstanz weitgehend unverändert. Nun haben sich die Vorstandsdirektoren Adalbert Renner und Josef Koller sowie Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Csenar entschieden, die Bankräumlichkeiten umzubauen, um den an Bedeutung gewinnenden Wissens- und Informationsaustausch zwischen Kunden und Bankmitarbeitern auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Kunden eine diskrete Raumsituation für individuelle Beratungsgespräche auf höchstem Niveau zu schaffen, um auf diesem Weg die optimale Lösung für die Anliegen der Kunden finden zu können. „Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, ein Zeichen der wirtschaftlichen Stärke zu setzen“, meint Vorstandsdirektor Josef Koller.

Team Plankraft Vorfreude auf den Baubeginn. Die Raifffeisenbank Mitte-Vorstandsdirektoren Josef Koller und Adalbert Renner (3.v.l.), OSG-Aufsichtsratmitglied Erich Steiger, OSG-Chef Alfred Kollar, Bürgermeister Rudolf Geißler, Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Csenar und Planer Norbert Reithofer.

Als Partner für die Umsetzung des neuen geplanten Raiffeisen Finanz-Centers, dessen ursprüngliches Konzept durch den Erwerb des benachbarten ehemaligen Flieszar-Gebäudes eine völlig neue Dimension bekommen hat, konnten die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und Planer Norbert Reithofer vom Team Plankraft gewonnen werden. In knapp zwei Jahren soll sich das bestehende Raiffeisen-Gebäude in neuer Art und Weise präsentieren – mit dem neuen Finanz-Center, zusätzlichen Büros, sechzehn modernen Stadtwohnungen für Jung und Alt sowie 51 Stellplätzen – teils überdacht –, 117 Quadratmeter großer Photovoltaikanlage sowie Dachbegrünung. Insgesamt wird ein Bauvolumen von rund 5,5 Millionen Euro umgesetzt. „Wir sind Ortskerngestalter geworden. Markante Akzente in den Ortskernen zu setzen und dabei grüne Technologien und Umweltschutz zum Thema machen, ist eine Aufgabe, der wir uns mit viel Freude widmen. Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn man im Zentrum etwas machen will“, meint OSG-Chef Alfred Kollar. Dies betont auch Bürgermeister Rudolf Geißler: „Durch die Fassadengestaltung wird sich das Gebäude gut einfügen und der Platz wird aufgewertet.“

Team Plankraft Neues Gesicht für zentrales Gebäude. Das neue Raiffeisen-Finanzcenter wird Richtung Friedhofsweg erweitert. Gleichzeitig entstehen sechzehn Wohnungen sowie weitere Büroflächen.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch des Nebengebäudes sind bereits im Gange. Im Sommer soll Baubeginn sein.