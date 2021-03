Die diesjährige Sonderausstellung anlässlich „100 Jahre Burgenland“ erzählt die Geschichten von burgenländischen AuswanderInnen: von den Beweggründen, ihre Heimat zu verlassen, über die Hoffnungen und Träume, die sie hegten bis hin zur Ankunft in der neuen Heimat.

Unter den großen Migrationsströmen der Weltgeschichte stellt die Wanderung nach Amerika auch für Europa einen bedeutenden Stellenwert ein. Diese Wanderbewegungen war zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlicher Intensität und verschiedenen Herkunftsgebieten geprägt. Die Gründe für die Auswanderung nach Amerika – in erster Linie in die USA – waren meist ähnlich. Neben politischen und gesellschaftlichen Nöten war es vor allem der wirtschaftliche Druck in den Herkunftsgebieten der Auswanderer, der diese zu diesem einschneidenden Schritt zwang. Obwohl Menschen aus allen Teilen der Welt, Europas und Österreichs-Ungarns einen Neuanfang in Übersee wagten, wurde diese bald zu einem Massenphänomen anwachsende Entwicklung ein einschneidender Moment in der Geschichte Westungarns bzw. des heutigen Burgenlandes. Kein anderes österreichisches Bundesland hatte prozentuell so viele Auswanderer zu verzeichnen als das Burgenland.

Besonderheit der Ausstellung

„Unsere Amerikaner“ fokussiert sich auf burgenländische AuswanderInnen und ihre persönliche Geschichte. Kombiniert wird die Geschichte einzelner Personen mit deren persönlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Reisekoffer, Dokumente, Briefe, Reisepässe..). Mehr als 60 Geschichten über Personen und ihre Schicksale werden in der Ausstellung thematisiert.

