Was zeichnet einen Markt aus? Vor allem die sehr direkte, persönliche Kundebetreuung und Kundenbindung. Wir sind als Inhaber direkt vor Ort beim Kunden. Was mich besonders freut: Die Kollegialität unter uns Marktfahrern wird immer besser, wir sind wie eine Familie und helfen einander.

Warum sind Sie Marktfahrer? Meine Großmutter gründetet 1947 unsere Werkstätte in Neutal. Ich kenne das Marktleben seit meiner Kindheit und bin sehr glücklich mit meinem Marktfahrer-Leben.

Was sind Ihre "Renner"? Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Strickwaren an. Besonders macht uns, dass wir alle Waren in unserer eigenen Hausmanufaktur herstellen. Früher waren Pullover die "Renner". Heute gibt es das so nicht mehr, da die Kundenwünsche immer breiter und individueller werden. Diesen Trend zur Individualität können wir zum Glück sehr gut bedienen, das ist unsere große Stärke. Wir sind sehr breit aufgestellt und bieten Pullover, Westen, Gillets, Jacken und Röcke in allen erdenklichen Schnitten, Stärken, Formen und Farben an.

zVg WKO

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim nächsten burgenländischen Jahrmarkt! www.wko.at/bgld/marktkalender