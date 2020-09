Was zeichnet einen Markt aus?

Für Kunden bieten Märkte den Vorteil, dass sie direkt vom Produzenten hochwertige Lebensmittel bzw. Waren erhalten. Ein Markt bietet auch immer eine breite Auswahl lokaler Produzenten. Für uns als Betrieb bieten Märkte die Chance, neue Kunden zu gewinnen, die zusätzlich unser Qualitätsdenken teilen.

Warum wurden Sie Marktfahrer?

Im Jahr 2010 suchten wir nach neuen Geschäftsfeldern, und Märkte machten mich neugierig. Derzeit sind wir im Burgenland am Eisenstädter Wochenmarkt und auf Sonderveranstaltungen. Weiters sind wir in Wien am Karmelitermarkt und in Bad Vöslau. Unter den Marktfahrern gibt es eine echte Gemeinschaft und zusammen sind wir stark.

Was sind Ihre "Renner"?

Unser "Renner" ist unser Beinschinken. Auch das hochwertige Rindfleisch und die Rohschinken sind beliebt. Bei uns wird auf Bestellung frisch aufgeschnitten und unsere Philosophie lautet "Frische & Eigengeschmack erhalten". Unsere Ware ist zu 100% aus Österreich und zu ca. 90% direkt aus unserer Region.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim nächsten burgenländischen Jahrmarkt!

zVg

www.wko.at/bgld/marktkalender