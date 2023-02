Weinhoheiten in Paris

Neben der ProWein in Düsseldorf wird die Vinexpo in Paris immer wichtiger. Vor drei Jahren wurde die Messe von Bordeaux nach Paris verlegt. Heuer waren es insgesamt 3.387 Aussteller, eine Steigerung um 25 Prozent bei internationalen Ausstellern, aus 42 Ländern. 29 Aussteller kamen aus Österreich, darunter drei aus dem Burgenland.

Da durften die drei Weinhoheiten, die österreichische und gleichzeitig auch burgenländische Weinkönigin Susanne I., sowie ihre Prinzessinnen Claudia I. und Jasmin I. nicht fehlen. Es gab eine Einladung der Messeleitung in die amerikanische Botschaft in Paris zu einem Cocktail-Empfang. Susanne I. war gemeinsam mit einer österreichischen Delegation, an der Spitze der Geschäftsführer der ÖWM Chris Yorke, anwesend und präsentierte Österreich und das Burgenland vor ausgewähltem und persönlich eingeladenem Publikum.