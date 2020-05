Das familienfreundliche Badeparadies lockt nicht nur mit glasklarem Wasser, sauberen Stränden und Gratis-Parkplätzen sondern auch mit einem tollen Angebot und Ambiente: zwei Spielplätze, Skateranlage, ein beheiztes Kleinkinderbecken, Breitwellenrutsche, Bootsverleih, Tauchschule mit Tauchshop, Surfschule, Strandshop, Beachvolleyballplatz, gastronomische Einrichtungen – all das sorgt für Urlaubsfeeling pur!

Der See lockt auch mit tollen Veranstaltungen

Doch nicht nur für SonnenanbeterInnen und SportlerInnen ist der Neufelder See eine Topadresse. Es sind zur Zeit auch verschiedene Veranstaltungen für den Herbst geplant. Aufgrund der Corona-Krise steht leider noch nicht fest, ob alle Veranstaltungen plangemäss durchgeführt werden können. Beginnen würden die Veranstaltungen mit dem bereits traditionellen Buisnessrun und dem beliebten Triatlon. Es ist für heuer auch geplant die Weintage in Neufeld durchzuführen. Am zweiten Adventwochenende verzaubert der „Advent am Neufelder See“ das Strandbad in ein „Winterwonderland“. Dabei werden gastronomische Highlights ebenso einladen wie vielfältige Angebote für Groß & Klein.

Kurz gesagt – Urlaubsfeeling pur – am Neufelder See! Nehmen auch Sie sich eine kurze Auszeit und genießen Sie Badespaß, Erholung und unsere Events!

Voraussichtliche Termine 2020:

10. September Businessrun

11. - 12. September Weintage am Neufelder See

19. - 20. September Triathlon

05. - 06. Dezember Advent am Neufelder See

Karten und Infos unter:

Seeverwaltung: 02624/53500

Strandbadkassa: 02624/52 339

office@neufelder-see.at

http://www.neufelder-see.at