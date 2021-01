Bereits seit vielen Jahren wird an der HAK / HAS Neusiedl am See konsequent dem neuesten Stand der IT-Technik entsprechend unterrichtet . In der modernst eingerichteten Übungsfirma werden Schüler/innen auf das digitale Business von morgen vorbereitet und mit einem soliden Wissen ausgestattet, das ihnen den Einstieg in viele Berufe und alle Studien ermöglicht.

Unsere Absolventen/innen profitieren seit jeher von der qualitativ ausgezeichneten Ausbildung , dem angenehmen Schulklima sowie dem hervorragenden Ruf der Schule. Vom Chefredakteur, über Bankdirektoren bis hin zu Topwinzern reicht das breite Spektrum erfolgreicher, ehemaliger Schüler/innen , die den innovativen Umgang der Lehrer/innen mit neuen Medien loben und als Karrierevorteil sehen.

Neben der Schulung mit bekannten Firmensoftwaresystemen, wie BMD und SAP , wird auch mit digital-interaktiven Schulbüchern gearbeitet, wobei anhand von Videos und Übungsbeispielen der Stoff gefestigt wird und ein gewisses spielerisches Element die Freude am Lernen steigert. Mit dem kostenlosen Zugang zu Office365, OneDrive als Cloudspeicher und LMS , sowie einem schnellen und sicheren WLAN als Lernumgebung wurde eine Integration geschaffen, die einem professionellen Homeoffice entspricht.

Einen Überblick über die weiteren Vorzüge der Ausbildung in der BHAK / BHAS Neusiedl am See sowie den digitalen Tag der offenen Tür finden Sie auf

www.akademie-der-wirtschaft.at

zVg

TIPP:

Die Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 startet am 8. Februar 2021!

Einladung zur virtuellen INFO-FRAGE-Stunde am Montag 1.2.2021 um 18:00 Uhr

Infos sowie Link und Zugang auf der Website: www.akademie-der-wirtschaft.at