Vogl + Co Oberwart wurde im September 2001 als Renault Handels- und Werkstättenbetrieb mit vier Mitarbeitern und einem auszubildenden Lehrling eröffnet.

„Die Marke Renault war zu diesem Zeitpunkt ein weißer Fleck in der Automobillandschaft im Südburgenland und somit war jedes verkaufte Fahrzeug von Beginn weg ein voller Erfolg“, erinnert sich Geschäftsstellenleiter Michael Postmann, der binnen kürzester Zeit mit seinen engagierten Mitarbeitern die Marktanteile auf Österreichniveau heben und viele neue Werkstättenkunden gewinnen konnte. Mit der damals neuen Niederlassung in Oberwart wollte man bewusst den französischen Hersteller Renault, der weltweit für Sicherheit und Komfort bekannt ist, in den Vordergrund heben. Bei Vogl + Co wird dem Kunden die gesamte Palette, vom Kleinstwagen über den Mini-Van bis hin zum Nutzfahrzeug geboten — damals so wie heute.

Erste Erweiterung des Standorts im Jahr 2005

2005 investierte man am Standort Oberwart in die Marken Dacia und Nissan und entwickelte den Betrieb weiter. Der Mitarbeiterstand stieg von Jahr zu Jahr. Ein Schwerpunkt im Unternehmen war und ist nach wie vor die Lehrlingsausbildung. Nach Adaptierungen im Betrieb und am Freigelände und dem Entschluss, auch die italienischen Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep ins Handels- und Kundendienstprogramm aufzunehmen, war der Zeitpunkt gekommen, den nächsten großen Schritt für das Autohaus zu tätigen.

Sieben Marken auf 11.000 Quadratmetern

Im Mai 2018 wurde mit dem Zubau und der Betriebserweiterung auf 11.000 Quadratmeter begonnen. Per Ende des Jahres 2018 sind auf dem Areal Schauräume für sieben Marken, Werkstätte, Spenglerei, Lackiererei, Prüfstraße, Waschanlage, Freiflächen für Gebraucht- und Jungwägen, LKW-Ausstellung, Mitarbeiterparkplätze, neue Zufahrten, eine Elektro-Ladestation verbaut.

„Kompetenz und Leidenschaft seit 1919 — Wir leben für unsere Tradition“ lautet die Vision von Vogl + Co, dem größten steirischen Automobilunternehmen, der auch seit 2001 eine Niederlassung in Oberwart hat.

Die Kombination aus Verantwortung, Beständigkeit und Innovationsgeist bestimmt das Handeln des Unternehmens.

Als Traditionsunternehmen und Mehrmarkenhändler ist die Kundenzufriedenheit der Schlüssel des Erfolges. „Wir sehen den Kauf eines Fahrzeuges in unserem Autohaus als Start oder Fortsetzung einer vertrauensvollen Partnerschaft. Deswegen wollen wir unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern“, erklärt Geschäftsstellenleiter Michael Postmann, der gemeinsam mit seinem Team für eine herausragende Beratung, für die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der Kunden, garantiert. Gleichgültig ob Service, Verkauf oder Finanzdienstleistungen – bei der Firma Vogl + Co steht stets der Kunde im Mittelpunkt.

Herzstück des Unternehmens sind die Mitarbeiter. Bei Vogl + Co genießen betriebliche Ausbildungen und Nachwuchsförderungen sowie laufende Schulungen einen hohen Stellenwert – diese sind die wichtigsten Investitionen in die Zukunft.

21 Mitarbeiter sorgen für das beste Service

Am Standort in Oberwart sind mittlerweile 21 Mitarbeiter beschäftigt, die dazu beigetragen haben, die Filiale in Oberwart zu einem Leitbetrieb in der Region zu entwickeln.

Die Investition im Unternehmen sichert langfristig Arbeitsplätze. Geschäftsstellenleiter Michael Postmann freut sich besonders, dass vom Mitarbeiterstamm von vier Mitarbeitern aus dem Jahr 2001 noch immer drei im Unternehmen tätig sind: Geschäftsstellenleiter Michael Postmann selbst, Hermann Saurer und Emanuel Benkö, der bei der Eröffnung des Autohauses im Jahr 2001 als 15-jähriger die Lehre begonnen hat und seit August 2018 als Werkstättenleiter und „Cotech“ eine leitende Funktion in Oberwart übernommen hat.