Wir lieben unser schönes Burgenland.

Deshalb wird bei uns Regionalität groß geschrieben. Wir als OSG sehen uns dabei als Wohnbauträger für das gesamte Burgenland. Gebaut wird von Nord bis Süd – von Kittsee bis Neuhaus am Klausenbach, im südlichsten Zipfel des Landes. Wir sind überzeugt von unserer Region, der Landschaft und der Kultur und nicht zuletzt von den Menschen, die hier leben. Demensprechend wollen wir den Wirtschaftsfaktor mit Rücksicht auf das ökologische Bewusstsein für das Land, in dem wir täglich arbeiten und wirken, bestmöglich stärken.

Partner von 155 Gemeinden

Mittlerweile ist das Unternehmen in 155 der 171 burgenländischen Gemeinden vertreten, also in mehr als 90 %! Der Spitzenwert kommt aus den Bezirken Oberwart, wo in allen 32 Gemeinden und im Bezirk Jennersdorf, wo die OSG in allen 12 Gemeinden vertreten ist.

35.500 Menschen wohnen bei der OSG

Mehr als 16.000 OSG-Wohnungen wurden bereits übergeben, über 35.500 Burgenländerinnen und Burgenländer – also mehr als 10% der Gesamtbevölkerung – wohnen in einer Wohnung/einem Reihenhaus der OSG! Derzeit befinden sich auf 140 Baustellen 1.250 Wohnungen und Reihenhäuser in Bau!

Wirtschaftsfaktor OSG

Mit rund 135 Mio. Euro konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr der absolute Spitzenwert in der Unternehmensgeschichte erreicht werden. Mit diesem Bauvolumen befindet sich die OSG österreichweit wieder im Spitzenfeld unter allen knapp 200 Gemeinnützigen Bauvereinigungen. Für die OSG ist es seit jeher eine Selbstverständlichkeit, dass nahezu die Gänze dieses Bauvolumens durch Aufträge in die heimische Wirtschaft fließt. Beinahe 100 % der Aufträge gehen somit an Unternehmen aus dem Burgenland! Insgesamt kann die OSG durch ihre Bautätigkeiten über 2.000 Arbeitsplätze sichern und stellt damit eine bedeutende Grundlage für den burgenländischen Arbeitsmarkt dar!

Umdenken. Gründenken

Mit Investitionen in grüne Technologien und nachhaltigen Lösungen möchte die OSG einen weiteren, großen Schritt zum Erhalt unserer Umwelt machen. Zusätzlich zum nachhaltigen Bauen in gewachsenen Strukturen um Grund und Boden zu schützen und dem vermehrten Augenmerk auf die Gestaltung der Grünanlagen bei unseren Wohn- und Reihenhausprojekten wird der Schwerpunkt auf Energieeffizienz und sicherer, erschwinglicher Energieversorgung liegen. Die OSG wird im ersten Schritt, das heißt seit Anfang 2020, alle Neubauten, das sind ca. 600 Wohnungen und Reihenhäuser jährlich, mit Photovoltaikanlagen ausstatten! Parallel dazu werden nach und nach bestehende Wohnhäuser mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet.

zVg

Informationen auf www.osg.at