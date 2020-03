Modellneuheiten im Autohaus Kamper.

Traumstart mit fünf Sternen für den : Dank seiner intuitiv bedienbaren Funktionen wird jede Fahrt zu einer Erfahrung auf hohem Komfort-Niveau. Beim Sicherheitstest Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) hat der neue VW Golf 8 die Bestnote dank hoher Einzelwertungen in allen Prüfungs-Kategorien erzielt. Die Prüfer gaben dem neuen Kompaktmodell in allen Kriterien sehr hohe Wertungen – beim Schutz von erwachsenen Insassen, Kindern und ungeschützten Verkehrsteilnehmern sowie bei den Assistenzsystemen.

Die neue Generation des VW Multivan 6.1 wiederum führt bewährte Stärken konsequent fort und wartet mit vielen Highlights auf! Es wurde ein innovativer Begleiter mit modernsten Infotainment-, Fahrerassistenz-, und Sicherheits-systemen bei unverändert kompromissloser Multifunktionalität entwickelt. Das vielseitige Fahrzeug für alle, deren Leben immer in Bewegung ist.

Der Audi A4 Avant setzt Statements: für Sportlichkeit, Qualität, Digitalisierung und Variabilität. Durch die neue Designsprache unterscheidet er sich äußerlich klar vom Vorgängermodell. Im hochwertig gestalteten Innenraum kann der digitalisierte Alltag dank wegweisender Technologien fortgesetzt werden. Das großzügige Laderaumvolumen eröffnet flexible Möglichkeiten beim Transport. Der neue Audi A1 citycarver ist ein ausdrucksstarker Trendsetter. Sein eigenständiges Design erzeugt einen unverwechselbaren Auftritt, seine flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten regen die Gestaltungsfantasie an, sein agiles Handling sorgt für großes Fahrvergnügen - der Audi A1 citycarver ist ein Crossover-Fahrzeug mit vielen Vorzügen.

Der Superb iV ist das erste Serienmodell von ŠKODA, das mit einem Plug-in-Hybridantrieb ausgestattet ist. Durch die Kombination eines effizienten Benzinmotors mit einem Elektromotor bietet er eine besonders umweltfreundliche Mobilität ohne Leistungseinbußen. Mit einer Gesamtleistung von 160 kW (218 PS) und einer vollelektrischen Reichweite bis zu 55 km, zusammen mit dem Benzinmotor bis zu 850 km, gelangt man im SUPERB iV sicher und komfortabel ans Ziel. Der Citigoe iV ist das erste rein elektrische Serienauto von ŠKODA. Er überzeugt mit seiner emissionsfreien Wendigkeit in der Stadt. Auf eine Reichweite bis zu 250 km ist Verlass, um den ganzen Tag in der City unterwegs zu sein. Das Auto bezieht seinen Strom hauptsächlich aus Ladestationen oder einer Haushaltssteckdose und speichert ihn in leistungsstarken Akkus.

Die glänzend schwarzen Elemente am Kühlergrill verleihen dem neuen ŠKODA Kodiaq RS sein dynamisches Profil. Die Rückansicht mit den LED-Heckleuchten unterstreicht den sportlichen Charakter. Für den ŠKODA Kodiaq Sportline wiederum gilt: Harte Schale, weicher Kern. Er steht nicht nur für Dynamik und Robustheit, sondern auch für Sportlichkeit und Eleganz.