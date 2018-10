Ihr Elektrostützpunkt mit Elektromodellen von VW! .

Im Autohaus Kamper Neusiedl am See, spielt die Elektromobilität eine zentrale Rolle. Damit nehmen Josef Kamper uns sein Team eine Vorreiterrolle ein, denn E-Autos sind die Autos der Zukunft. Vor allem auf kurzen Strecken, wie zum Beispiel in Städten, ist der rein elektrische Antrieb die optimale Mobilitätslösung. Mit bis zu 300 km Reichweite bieten Elektromodelle einen neuen Komfort, den Sie erfahren können.