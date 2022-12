70.000 Sammeltaschen für funktionierende Kreislaufwirtschaft

Mit der Einführung des Einwegpfands 2025 wird in Österreich ein wichtiger Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft gesetzt. Doch Sammelverhalten muss gelernt sein: Aus Flasche kann erst wieder Flasche werden, wenn diese korrekt gesammelt und recycelt wird. Waldquelle Mineralwasser fordert und fördert seit Jahren Projekte, die das Sammelverhalten in Österreich bestärken.

Mit Pfandautomaten an burgenländischen Schulen, dem Waldquelle und PENNY Stöpselwald sowie nun den Waldquelle Sammeltaschen will das Mineralwasser im Burgenland nachhaltig einen Schritt voraus gehen.

Die Waldquelle Sammeltasche soll ab sofort stetiger Begleiter der urbanen Haushalte im Burgenland und in Niederösterreich auf dem Weg zur gelben Tonne sein und so die Sammelquote nachhaltig erhöhen. Die Waldquelle Sammeltaschen werden im Dezember direkt an 50.000 Haushalte im Burgenland und in Niederösterreich zugestellt, weitere 20.000 Taschen können von den Konsument:innen bei Bedarf abgeholt werden. Die Sammeltaschen sind aus recyceltem Material und haben die perfekte Größe für PET-Flaschen.

Monika Fiala, Geschäftsführerin von Waldquelle Mineralwasser, überreichte die erste Waldquelle Sammeltasche ganz persönlich. „Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, die wir für die Umwelt tragen. Bei Waldquelle haben wir die Natur bereits im Namen, unser Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, Begeisterung für eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen und so wertvolle Ressourcen zu schonen“, so Monika Fiala.

Waldquelle Einsatz für die Natur

Mitten im Burgenland verwurzelt, ist für Waldquelle Mineralwasser die heimische Natur Quelle und Ursprung von Erfrischung und unternehmerischem Schaffen. Der Schutz der Natur ist die Motivation von zahlreichen Aktivitäten, die das Kobersdorfer Familienwasser regelmäßig in der Region setzt.

www.waldquelle.at

www.facebook.com/WaldquelleNatur