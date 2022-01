Zukunftsträchtige Lehre mit Abwechslung

Fachkräfte sind derzeit sehr gefragt. Sie sind von Tag eins an einsetzbar und verdienen bereits ihr Geld, während andere noch überlegen, wie sie die nächste Schularbeit schaffen sollen. Für all jene, die kommunikativ, teamfähig sowie handwerklich begabt sind und ein großes Interesse an Autos und Technik haben, sind gerade Lehrberufe wie Karosseriebautechniker, Lackiertechniker und Kraftfahrzeugtechniker genau das richtige.Wer nach einer abwechslungsreichen, spannenden und zukunftsträchtigen Ausbildung sucht, eine Fachkraft mit Zukunftsperspektive werden und gutes Geld verdienen möchte, ist bei der Firma Joszt in Steinberg-Dörfl gut aufgehoben.

Foto: zVg

Karosseriebautechniker: Eine Lehre zum Karosseriebautechniker einschließlich Lackiertechniker dauert 3,5 Jahre. In dieser Zeit erlernt man den Umgang mit Stahlteilen und Leichtmetallen nach technischen Plänen, Glas und Kunststoffen. Bei der Arbeit werden Verfahren wie Messen, Schneiden, Sägen, Schleifen, Bohren, Schweißen, Fräsen, Löten und Kleben angewendet. Der Lehrling repariert Karosserien im Zuge einer Unfallinstandsetzung, baut Transportbehälter, Anhänger, Lkw-Aufbauten sowie Verkleidungen, montiert Karosserie- und Zubehörteile, Schiebedächer, Heizungs-, Klima- und Kühlanlagen. Er führt Oberflächenbehandlungen an fertigen Teilen durch wie etwa Polieren, Schleifen, Lackieren und Versiegeln, schließt elektrische, hydraulische und pneumatische Steuerungen sowie Regelsysteme an und führt Wartungen und Reparaturen durch. Während der Lehre nimmt man auch Funktionsprüfungen und Qualitätskontrollen vor und dokumentiert Arbeitsabläufe und Ergebnisse.

Kraftfahrzeugtechniker: Die Lehrzeit eines Kraftfahrzeugtechnikers umfasst ebenfalls 3,5 Jahre. Dazu gehören Arbeiten an Motoren, Durchführung von diversen Servicearbeiten, Arbeiten an Kraftübertragungseinrichtungen (Antrieb Kupplung, Getriebe), Arbeiten am Fahrwerk, Überprüfung und Instandsetzen von Reifen und Felgen, Arbeiten an der elektrischen und elektronischen Anlage, Fehlerdiagnose und das Lesen technischer Unterlagen. Das Corona-Virus hat keine Auswirkungen auf die Lehre.