Wenn das Land Burgenland als Aufsichtsbehörde dem vorgelegten Finanzierungsplan zur Sanierung der Neuen Mittelschule zustimmt, steht einem Baustart im Sommer nichts mehr im Weg.

Gemeinde investiert 7,4 Millionen Euro

Nach Neuausschreibung beläuft sich der Finanzierungsaufwand für die Stadtgemeinde auf rund 7,4 Millionen Euro. Oberstes Ziel ist es, das Schulgebäude, das Anfang der 1960er-Jahre errichtet worden ist, für moderne pädagogische Erfordernisse wie offenes Lernen und Unterricht in Kleinklassen zu adaptieren. Der Trakt, in dem sich aktuell die Musikschule befindet, wird weggerissen und macht einem neuen Zubau Platz, in dem die Tagesbetreuung untergebracht wird. Die Musikschule wird indes in Räumlichkeiten integriert, die bislang Teil der Neuen Mittelschule waren, wobei auch durch eine Erweiterung des bestehenden Trakts dem zusätzlichen Raumbedarf Rechnung getragen wird.

Barrierefreiheit und thermische Sanierung

Wichtige Themen bei der Modernisierung des Gebäudes sind sowohl die Barrierefreiheit – wofür ein Aufzug eingebaut wird – als auch die thermische Sanierung. Fassade, Fenster und Dach sowie Heizungsanlage werden erneuert und auch die elektrischen Leitungen und Sanitärinstallationen auf den neuesten Stand gebracht. Auch eine neue Schulküche wird errichtet.