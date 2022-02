Mit der Volkshochschule zur Matura

Die Burgenländischen Volkshochschulen bieten Ihnen die Chance Ihren fehlenden Bildungsabschluss nachzuholen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Matura im Zweiten Bildungsweg zu erlangen. Das Angebot umfasst die Berufsreifeprüfung (BRP), die Lehre mit Matura, die AHS-Externistenreifeprüfung (AHS-Matura) und die Studienberechtigungsprüfung (SBP).

Es ist niemals zu spät, sich weiterzuentwickeln - Lernen ist das Fundament dazu

In jungen Jahren hat man nicht immer das notwendige Sitzfleisch, um lange zur Schule zu gehen. So geschehen mit Herrn K., welcher eine weiterführende Schule verließ, um berufstätig zu werden. Nach Ende der Lehrzeit, die auch mit dem Besuch einer Berufsschule verbunden war, erfolgte die Einberufung zum Bundesheer und anschließend die Ausbildung zum Polizisten.

In all dieser Zeit blieb jedoch immer ein gewisses Gefühl, etwas unvollendet gelassen zu haben. So reifte schließlich der Entschluss, die Matura nachzuholen. Im zarten Alter von 50 Jahren fand sich Herr K. sodann wieder auf der Schulbank der Burgenländischen Volkshochschulen in Eisenstadt wieder, um eine mittlerweile jahrzehntelang verlassene „Baustelle“ zu ihrem Abschluss zu bringen. Jetzt, in der Zielgeraden der Berufsreifeprüfung, macht sich Herr K. Gedanken über ein Studium und verschiedene Möglichkeiten, das Gelernte in seinen Beruf zu integrieren oder etwas gänzlich Neues zu beginnen.

„Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen. Jeder, der weiterlernt, ist jung, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen.“ (Henry Ford)

Zur Matura - auch für Lehrlinge

Die Berufsreifeprüfung (BRP) ist die am häufigsten gewählte Form der Externistenreifeprüfung, da sie sowohl für Lehrlinge, als auch für Personen mit abgeschlossener Lehre sowie für AbsolventInnen von berufsbildenden Mittleren Schulen bzw. SchulabbrecherInnen von Höheren Schulen die Möglichkeit bietet, eine Matura zu absolvieren.

Die BRP ist eine vollwertige Matura und berechtigt zu einem uneingeschränkten Zugang zu Studien an allen österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Hochschulen und Kollegs. Außerdem wird die BRP im öffentlichen Dienst als vollwertig anerkannt.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit der Studienberechtigungsprüfung (SBP), die zum Studium einer bestimmten gewählten Studienrichtung berechtigt.

Start der neuen Vorbereitungslehrgänge

Im Frühjahrssemester starten wieder neue Vorbereitungslehrgänge zur Berufsreifeprüfung und zur Studienberechtigungsprüfung bei den Burgenländischen Volkshochschulen. Sie finden berufsbegleitend am Abend statt und sind modular aufgebaut, so dass die TeilnehmerInnen selbst entscheiden können, wann und wie viele Fächer sie parallel machen.

Die BildungsberaterInnen der Burgenländischen Volkshochschulen unterstützen bei der Entscheidungsfindung, helfen das passende Angebot zu finden und erarbeiten bei Bedarf gemeinsam mit den Teilnehmenden einen Bildungs- und Maßnahmenplan.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei den Informationsabenden Ende Feber in den einzelnen Bezirken, online oder bei einem persönlichen kostenlosen Beratungsgespräch über Zugangsvoraussetzungen, die aktuellen Lehrgänge, Dauer, Kosten und Fördermöglichkeiten zu informieren.

Anmeldung und Beratung:

e-Mail: bildungsberatung@vhs-burgenland.at

Nord: 0 26 26/ 67 740, 0664/ 10 600 60

Süd: 0 33 52/ 34 525, 0664/ 4 500 501

Online Beratungsraum: www.vhs-burgenland.at

Di. 14:00 - 16:00 Uhr, Do. 17:00 - 19:00 Uhr

Informationsabende zur Maturavorbereitung:

Frauenkirchen - VHS/ Amtshausgasse 9, Mo. 21.02.2022, 18:00 Uhr

Eisenstadt - VHS/ Pfarrgasse 10, Di. 22.02.2022, 18:00 Uhr

Oberwart - VHS/ Schulgasse 17/3, Do. 24.02.2022, 18:00 Uhr

Online, Mi. 23.02.2022, 18:00 Uhr

Mit der Volkshochschule zu mehr Bildung

Im Rahmen des Zweiten Bildungswegs gibt es weitere Möglichkeiten verschiedene Bildungsabschlüsse sowie fehlende Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen nachzuholen.

Ein oft verschwiegenes Problem sind fehlende Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse oder der fehlende Pflichtschulabschluss. In angenehmer Umgebung können Interessierte kostenlose und individuelle Lernhilfe und Lernbegleitung, jetzt auch mit digitaler Unterstützung, in Anspruch nehmen. In Eisenstadt, Frauenkirchen und Oberwart gibt es die Möglichkeit in Tageslehrgänge für den Pflichtschulabschluss einzusteigen.

Weiterhin im Angebot findet sich mit dem Projekt „Du kannst was“ die Möglichkeit, in einem speziellen Anerkennungsverfahren den Lehrabschluss nachzuholen sowie die Workshopreihe „Wissen, was ich kann. Meine Fähigkeiten und Kompetenzen feststellen und nutzen“ zur Erfassung informell erworbener Kompetenzen.