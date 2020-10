Normalerweise wären der Martiniverein und die Austeller bereits mitten im Aufbau zum 22ten Martinikirtag am 11.11. in Markt St. Martin. Aber heuer ist eben alles anders. Aufgrund der behördlichen Anordnungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind die Martinitage und der Martinikirtag am 11.11.2020 leider nicht möglich.

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Aussteller ist uns sehr wichtig und leider können wir mit den derzeitigen Rahmenbedingungen, keinen traditionellen Martinikirtag in gewohnter geselliger Weise abhalten“, heißt es vom Martiniverein. Dennoch möchten die St. Martiner diesen Tag nicht einfach vorüber gehen lassen.

Ganslköstlichkeiten bei Genusspartnern

Um 10 Uhr gibt es die heilige Messe und danach kann man sich kulinarisch mit Gansl-Köstlichkeiten bei den Genusspartnern Gasthof Muschitz in St. Martin oder Gasthaus „Zur Schlossruine“ in Landsee verwöhnen lassen. Für Genießer haben die Wirte bestimmt auch einen hervorragenden Gansl-Wein im Programm. Der Dorftrommler wird sicher die eine oder andere Neuigkeit verbreiten und vielleicht erhascht man auch einen Blick auf den Hl. Martin Darsteller hoch zu Ross.

zVg

zVg

Die Genusspartner laden nicht nur am 11.11. zum Speisen ein, sie bieten auch die Tage davor und danach herrliche Gansl-Schmankerl und Wild Spezialitäten.

- Gasthof Muschitz, Markt St. Martin, Hauptstraße 1: 31.10. bis 15.11. Gansl-Essen und Wild Spezialitäten. Anmeldung und Tischreservierung unter 02618 2210.

- Gasthaus „Zur Schlossruine“, Landsee 17: 01.11. bis 30.11. Gansl-Essen. Anmeldung und Tischreservierung unter 0664 87 57 669.

Nach dem Essen lohnt sich auf jeden Fall ein Spaziergang durch die farbenprächtigen Wälder des Naturparks Landseer Berge und es gibt viele schöne Plätze, die sich auf jeden Fall lohnen. Ein Geheimtipp ist das Kamaldulenserkloster in Landsee. Das Kloster wurde 1782 aufgelöst. Die Reste der denkmalgeschützten Mauern weisen auf die beeindruckende Größe des alten Klosters hin.

zVg

Der Martiniverein Markt St. Martin hofft, dass 2021 die Martinitage mit dem Höhepunkt Martinikirtag am 11.11. abgehalten werden können. Bis dahin bittet der Martiniverein um Verständnis und hofft auch 2021 wieder zahlreiche Besucher persönlich begrüßen zu dürfen – wenn der Dorftrommler wird verkünden: „Dem heiligen Martin ist dieser Ort geweiht, er beschütze St. Martin zu jeder Zeit. Heiliger Martin führe uns mit starker Hand uns beschütze unser Heimatland“.

www.martinikirtag.at