Christoph Wachter, Sohn des Hauses, hat das Weingut mittlerweile fest im Griff und prägt mit seiner Handschrift die Weinszene des Südburgenlandes kräftig mit, auch auf internationaler Ebene. Unterstützt wird er dabei von der ganzen Familie, den Eltern Theresia und Franz Wachter, sowie Schwester Julia.

BVZ: Du führst schon seit Jahren das Weingut. Was fasziniert dich am Winzer-Sein?

Christoph Wachter: Mich fasziniert die Arbeit mit der Natur. Die Reben übers Jahr zu begleiten und am Ende ein wunderbares Naturprodukt ernten zu können. Das Schöne ist auch die Abwechlsung. Wir treffen viele großartige Menschen, die genauso gerne essen und trinken wie wir selbst (schmunzelt).

BVZ: Gib uns doch bitte einen Einblick in eure Arbeit, in das Handwerk!

Christoph Wachter: Gleich vorweg, wir arbeiten seit 2015 biologisch, das erfordert sehr viel Handarbeit. Außerdem legen wir viel Wert auf perfektes Handwerk: Wir arbeiten mit und nicht gegen die Natur, das ist unser Motto, denn andernfalls ist man immer Zweiter. Wichtig in unserer Arbeit ist auch die Prävention, so kann man penibelst genau arbeiten und vorbereitet sein. Im Keller versuchen wir unseren Weinen so viel Zeit als möglich zu geben. Die Weine dürfen sich natürlich entwickeln und werden zu nichts gedrängt. Voraussetzung dafür ist 100% gesundes Traubenmaterial, das natürlich mit der Hand geerntet wird.

BVZ: Was hat dich zum Umdenken angeregt, oder was hat dich dazu gebracht Naturwein herzustellen?

Christoph Wachter: Wir haben allerbeste Voraussetzungen um eigenständige, lebendige Weine zu erzeugen. Unsere Böden - vor allem am Eisenberg - sind einzigartig. Eisenhaltige Lehm- und Grünschieferböden sind unsere Basis. Nicht zu vergessen unser Klima, welches es zulässt, kühle, finessenreiche und lebendige Weine zu machen. Ehrliche Weine, die nach dem schmecken wo sie gewachsen sind. Wir wollen lebendige Weine mit großer Herkunft und langem Lagerpotential anbieten können. All das wollen wir unseren Kunden so unverfälscht als nur irgendwie möglich bieten. Der Begriff Naturwein ist sehr breit gefächert, ich bin der Meinung, dass genau das was wir machen Naturwein ist. Ehrlich, ohne wenn und ohne aber.

BVZ: Was ist die Idee deiner Weine, was ist dein Ziel?

Christoph Wachter: Auf jeden Fall ist unser Ziel langlebige, finessenreiche, lagerfähige Weine zu erzeugen. Keine Marmeladebomben, sondern Weine mit filigraner Länge und Finesse. Unsere Weine tänzeln auf der Zunge und von denen soll man gerne ein zweites und drittes Glas trinken wollen.

BVZ: Gibt es Pläne für die Zukunft?

Christoph Wachter: Wir arbeiten stetig daran „besser“ zu werden. Noch eigenständigere Weine zu füllen. Dies funktioniert nur wenn man genau hinsieht, mit und nicht gegen die Natur arbeitet. Wir wollen unser größstes Kapital, unsere Böden, langfristig gesund und vital erhalten, bzw. den Humusgehalt erhöhen. Die Reben müssen sich am Standort wohlfühlen, dürfen sich nehmen was sie brauchen und sollen in Balance leben. Wir sind eine „junge“ Winzergeneration am und um den Eisenberg. Freunde und Kollegen. Gemeinsam versuchen wir unsere Region auf die besten Weinkarten der Welt zu bringen.